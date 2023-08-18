趁你醉偷你錢！賊偷醉漢錢包 北巿警巡經目擊逮現行犯
孫姓男子日前行經台北市中山區鬧區，見紀姓男子酒醉蹲坐路邊，靠近伸手竊取紀男皮夾，過程全被一旁巡警直擊，員警立刻上前依現行犯逮捕孫男，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，中山分局中山二派出所員警8月9日凌晨3時許巡邏時，在林森北路上發現47歲孫男行跡詭異，靠近蹲坐路邊的紀男，伸手從紀男衣物口袋中拿取皮夾，員警見狀立刻上前逮人，孫男在驚嚇中就逮，坦承竊盜犯行。
紀男事後表示，他與友人在附近聚餐飲宴，不勝酒力在路邊休息，未料被竊賊盯上，感謝員警及時制止，才保住他皮夾內證件及現金4000餘元。
警方提醒，民眾出門在外應隨時妥善保管自身財物，加強防竊措施，避免遭竊嫌覬覦、有機可趁；也呼籲有心人勿心存僥倖，以身試法，若有不法，警方定將究辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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