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台南6旬婦無照持針「放血」判6月 3年所得49萬全沒收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

60歲吳姓女子無醫師資格，3年來在台南安南區工作室，以針具為患者放血，據統計，每周平均10人左右，每人收取300元至500元不等費用，獲利約49萬2千元，市府衛生局去年12月間稽查當場查獲，她深表悔意，法官認吳女犯非法執行醫療業務罪處6月，緩刑2年，沒收犯罪所得。

衛福部指出，替人拔罐時「放血」或「針炙」，應屬醫師法第28條所規範的醫療行為，未具合法醫師資格者，應不得為之。而吳女「放血」出於減緩患者不適的醫療目的，又具有侵入性、危險性，經認定為醫療行為。

判決指出，吳女未取得合法醫師資格，不得擅自執行醫師診療相關醫療業務。自2019年10月起至去年12月13日止期間內，在安南區工作室以每周平均約10人左右人次，以針具實施「放血」侵入性醫療行為，非法執行醫療業務，並收取每人300元至500元不等費用營利。

市府衛生局去年12月13日下午3時10分許派員前往稽查，當場發現已使用過或尚未拆封的頭皮針、未拆封或內裝有陳血的新舊注射針筒、工作時間表、宣導放血益處傳單及告示不宜放血者公告，及內裝有陳血的塑膠杯數杯等物。

她說，使用頭皮針、針筒等物插入患者手上放血，放血量大約150cc。她於審理時表示，知道自己不對，深感懊悔，以後不會再犯。

據統計，她自2019年10月起，以每周平均約10人，每人收取約300至500元代價，幫患者放血，至去年12月13日為衛生局查獲為止，期間共約164周，以每人收取約300元費用，犯罪所得計49萬2千元。

台南地院審酌，吳女未取得合法醫師資格，非法執行醫療行為，除干擾國家對於醫師專業制度管理，也危害病患權益，對患者造成潛在身體侵害風險，所為很不應該；惟念她犯後坦承犯行，態度良好；兼衡其執業規模及智識程度、工作及家庭狀況等一切情狀，認吳女犯非法執行醫療業務罪處6月，緩刑2年，並參加法治教育課程2場次，沒收犯罪所得。

台南地院審酌，吳女未取得醫師資格，非法執行醫療行為，危害病患權益，惟念她犯後坦承犯行，認她犯非法執行醫療業務罪處6月，緩刑2年，沒收犯罪所得。圖／本報資料照
台南地院審酌，吳女未取得醫師資格，非法執行醫療行為，危害病患權益，惟念她犯後坦承犯行，認她犯非法執行醫療業務罪處6月，緩刑2年，沒收犯罪所得。圖／本報資料照

醫師 衛生局 患者

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