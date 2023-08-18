影／男拒酒測棄車跳田「草上飛」 台中飛毛警百米完勝制伏

台中市43歲林男騎車上路左搖右擺，見警攔查拒檢逃逸，更棄車跳入田間自以為「輕功草上飛」逃逸，27歲警員莊生暉以飛毛腿百米緝捕，立即壓制；林男全身酒氣但堅決拒測，警依規定告發拒測18萬元，並吊銷駕照、機車牌照2年。

大甲警分局海墘派出所今表示，上周三(9日)下午2點多，員警在路上巡邏發現林男騎機車使用手機、違規紅燈右轉、跨越雙黃線等多起違規，警方示意攔停，林男拒檢更加速逃逸。

警方表示，林男因路況不熟騎進死巷，隨後棄車轉身跳進綠油油農田逃跑，27歲警員莊生暉跟著跳下田間追逐，奔跑約數百米，43歲林男體力不支，遭警方制伏。

林男身上散發濃濃酒味，疑似酒駕，警方告知林男酒測相關權利後，林男仍拒測，警方依規告發拒測18萬元，機車當場移置保管，並且吊銷其駕駛執照、吊扣該機車牌照2年；警方進一步調查，林男不久前才因酒駕遭警方逮捕送辦，令人搖頭。

大甲警分局呼籲，｢喝酒不開車，開車不喝酒｣，預防酒駕人人有責，民眾若有飲宴聚會，飲酒後勿抱持僥倖心態駕駛車輛，現今道路交通管理處罰條例新法上路後，有關酒駕車輛處置規定更加嚴厲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康