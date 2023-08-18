假檢警老招騙800萬 昔日悍匪出獄難謀生淪車手...南警逮到他
台南市一名退休的楊姓老伯日前在家中接到自稱衛福部人員的電話，謊稱其健保卡遭盜用申請補助金，已協助報案，隨即接到一通顯示新北市警局總機來電，對方假冒員警辦案，再透過網路誘騙轉帳，得手885萬餘元，警方循線偵辦，逮獲多名車手，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，過程中發現一名柯姓犯嫌，昔日竟是打劫賭場的集團首腦，出獄後難以謀生，最後淪為詐團車手。
綽號「智哥」的48歲柯姓男子前科累累，10年前曾是酒店圍事，手下聚集一批年輕人及中輟生，一開始是暴力討債，後來竟黑吃黑，專挑較沒有防備的小型賭場搶劫，得手後莊家及賭客因從事不法賭博，也不敢報警聲張，最後被警方逮到，提報治平對象鋃鐺入獄，他6年前假釋，一度轉作正途賣起甕仔雞，但生意不好做，身上沒錢，也沒了昔日老大光環，這幾年淪為車手，賺取跑腿費用度日，他向警方供稱「至少不用打打殺殺」。
南市這名楊姓老翁因假檢警橋段上當，詐團又竄改門號顯示，讓楊男誤以為是警察辦案，加入指定LINE帳號，誘騙他到銀行申辦網銀提高轉帳上限到2百萬元，再陸續轉帳至歹徒指定帳戶，又被誘騙交出提款卡及密碼，總計損失885萬餘元，後來LINE未讀也不回，發現受騙才報警。
台南市刑大偵五隊循線偵辦，發現款項分流到10多個人頭帳戶後，就被集團車手到多處提領，經調閱大量相關資料，並以大數據資料分析、比對，鎖定提款車手、收水等犯嫌，再報請檢察官指揮偵辦，經掌握犯嫌之落腳處，前往苗栗、台中等處搜索拘提柯姓男子（車手、收水）等6人到案，詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，另持續溯源追查集團幕後成員。
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