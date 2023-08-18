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影／就是這眼神！警一眼認出通緝犯 辯生病請假無效遭解送
高雄仁武日前深夜41歲吳姓男騎士行經仁武區八德東路與名湖街口時，因未戴安全帽遭警上前攔查，沒想到警一看吳男閃躲眼神，立即認出吳日前才因涉犯毒品罪遭通緝，雖他求饒辯稱因生病當時才未報到，全案詢後依毒品通緝移送歸案。
仁武分局指出，本周一晚間10時許，澄觀派出所員警發現吳男停等紅燈時，竟未戴安全帽，遂上前攔停，赫然發現吳男涉犯毒品罪，8月才遭高雄地檢署於112年通緝。
吳男見難逃法網，便向警方辯稱事先有因生病請假，所以沒在指定時間前往地檢署報到，全案詢後依違反毒品危害防制條例通緝移送歸案。警方提醒，民眾如有觸法遭起訴、判刑，或因司法案件收到法院或地檢署傳票，應依於期限內到案說明，否則成了通緝犯還一臉茫然。
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