影／就是這眼神！警一眼認出通緝犯 辯生病請假無效遭解送

高雄仁武日前深夜41歲吳姓男騎士行經仁武區八德東路與名湖街口時，因未戴安全帽遭警上前攔查，沒想到警一看吳男閃躲眼神，立即認出吳日前才因涉犯毒品罪遭通緝，雖他求饒辯稱因生病當時才未報到，全案詢後依毒品通緝移送歸案。

仁武分局指出，本周一晚間10時許，澄觀派出所員警發現吳男停等紅燈時，竟未戴安全帽，遂上前攔停，赫然發現吳男涉犯毒品罪，8月才遭高雄地檢署於112年通緝。