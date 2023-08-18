快訊

最新民調／風向一面倒！56.6％看好賴清德當選總統 柯、侯皆低於2成

小公子麵、足球巧克力...25種古早零食熱量曝，第一名是它！營養師授3招減糖

iPhone 14 Pro電池壽命較短？1年後6人列出「電池健康度」真的有慘到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／就是這眼神！警一眼認出通緝犯 辯生病請假無效遭解送

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武日前深夜41歲吳姓男騎士行經仁武區八德東路與名湖街口時，因未戴安全帽遭警上前攔查，沒想到警一看吳男閃躲眼神，立即認出吳日前才因涉犯毒品罪遭通緝，雖他求饒辯稱因生病當時才未報到，全案詢後依毒品通緝移送歸案。

仁武分局指出，本周一晚間10時許，澄觀派出所員警發現吳男停等紅燈時，竟未戴安全帽，遂上前攔停，赫然發現吳男涉犯毒品罪，8月才遭高雄地檢署於112年通緝。

吳男見難逃法網，便向警方辯稱事先有因生病請假，所以沒在指定時間前往地檢署報到，全案詢後依違反毒品危害防制條例通緝移送歸案。警方提醒，民眾如有觸法遭起訴、判刑，或因司法案件收到法院或地檢署傳票，應依於期限內到案說明，否則成了通緝犯還一臉茫然。

高雄市警局仁武分局澄觀派出所警員巡邏發現涉犯毒品罪的通緝犯。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局澄觀派出所警員巡邏發現涉犯毒品罪的通緝犯。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局澄觀派出所警員巡邏發現涉犯毒品罪的通緝犯。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局澄觀派出所警員巡邏發現涉犯毒品罪的通緝犯。記者古和純／翻攝

通緝 毒品 高雄市

延伸閱讀

車燈不亮2通緝犯意外落網 腳墊下雄警找到安毒

未戴安全帽見警閃進巷內 台南7旬老毒蟲攜毒當場被逮

北市女通緝犯遇警臨檢心虛右轉繞路沒用 警30秒出現她眼前

警調重兵專車押郭哲敏歸案 左右手跟著投案也被羈押

相關新聞

台南6旬婦無照持針「放血」判6月 3年所得49萬全沒收

60歲吳姓女子無醫師資格，3年來在台南安南區工作室，以針具為患者放血，據統計，每周平均10人左右，每人收取300元至50...

影／男拒酒測棄車跳田「草上飛」 台中飛毛警百米完勝制伏

台中市43歲林男騎車上路左搖右擺，見警攔查拒檢逃逸，更棄車跳入田間自以為「輕功草上飛」逃逸，27歲警員莊生暉以飛毛腿百米...

假檢警老招騙800萬 昔日悍匪出獄難謀生淪車手...南警逮到他

台南市一名退休的楊姓老伯日前在家中接到自稱衛福部人員的電話，謊稱其健保卡遭盜用申請補助金，已協助報案，隨即接到一通顯示新...

影／就是這眼神！警一眼認出通緝犯 辯生病請假無效遭解送

高雄仁武日前深夜41歲吳姓男騎士行經仁武區八德東路與名湖街口時，因未戴安全帽遭警上前攔查，沒想到警一看吳男閃躲眼神，立即...

【重磅快評】向心案展現的台灣奇幻司法

因遭自稱「中共間諜」的王立強爆料介入我國選舉的中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，在台灣歷經被以間諜、洗錢等罪名調查、限制...

酒駕肇逃...自摔遇員警還比中指、譙三字經 男子下場慘了

桃園市八德區江姓男子，今年3月某日下午喝完啤酒，騎車行經楊梅區與李姓駕駛的轎車擦撞，雖未受傷，但江男未等員警到場即自行離...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦