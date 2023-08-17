林智堅棒球場案7月28日移送監察院 高虹安：不是清算

新竹市長高虹安涉嫌詐領國會助理費日前被台北地檢署依貪汙罪起訴，高當天出面回擊，表示2周前剛完成前市長林智堅棒球場案行政調查報告移送監察院，此時起訴的時間點令人懷疑。高虹安今晚上政論節目強調市府移送林智堅到監察院「不是清算」，市府在7月28日當天處理時都是「默默」進行，也同步提供給檢調。

高虹安14日遭控貪汙被起訴後，隔天提及大聯盟專家的新竹棒球場報告已經送到新竹市政府，被指是又「搬出」新竹棒球場轉移焦點。高虹安說，大聯盟專家是在7月13日會勘棒球場，當時自己就有說明報告將會在1個月後出來，面對外界指控，她忍不住反問「那為何要在8月14日起訴我，所以是想要把大聯盟的報告壓下去嗎？」

高虹安說，大聯盟場務專家的新竹棒球場報告14日已經送到新竹市政府，自己有先瀏覽一下，有感「後續還需要做很多努力才能改善好場地」，因報告是全英文，已請廠商翻譯成中文，府內也會討論後續因應方式，並強調絕對沒有搬棒球場轉移焦點，是因為15日記者主動問她棒球場報告的進度，自己才回應，大家要看原文也沒問題。

至於自己為何會在14日被起訴？高虹安說，自己無法猜測，但也強調7月28日移送林智堅棒球場案到監察院不是清算，是因為監察院、審計室不斷來函給市府要求作行政調查，每一次函文都會不斷增加說明事項，包含4千萬元的排水預算被刪除的情形。

高虹安說，包括前市長林智堅、時任市府工務處長的內政部次長吳堂安都是該行政調查中的移送對象，她認為此事不需要大張旗鼓，沒有特別去發新聞稿，因此市府在7月28日當天默默函文給監察院也給檢調，因為檢調有說若有完成行政調查要同步提供。