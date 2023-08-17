酒駕肇逃...自摔遇員警還比中指、譙三字經 男子下場慘了
桃園市八德區江姓男子，今年3月某日下午喝完啤酒，騎車行經楊梅區與李姓駕駛的轎車擦撞，雖未受傷，但江男未等員警到場即自行離去，又在1公里外的梅獅路自摔，正巧桃市警楊梅分局員警巡邏經過，詎料，江男竟對2名員警比中指譙「x你娘」，警方將受傷江男送醫並測得酒測值0.62mg/l超標，江又以三字經辱罵員警，桃園地檢署近日依公共危險、侮辱公務員等罪起訴江，向法院聲請簡易判決。
檢警調查，55歲江姓男子今年3月17日下午3點，在楊梅區某小吃店用餐，期間飲用啤酒，未等體內酒精成分消退，傍晚5點隨即騎車上路，沒想到4分鐘後在楊梅區中山北路2段意外擦撞李姓駕駛的汽車，所幸並未受傷，江卻在員警到場處理前騎車自行離去。
江疑因不勝酒力，騎車行經梅獅路二段某叉路口自摔倒地，當場遭外出巡邏的桃市警楊梅分局草湳派出所吳姓、洪姓員警查獲，江竟然對著2名員警當場手比中指，並爆粗口「x你娘、x掰」辱罵；員警將受傷的江送往楊梅天成醫院醫治，當晚6點11分測得酒測值高達0.62mg/l時，江又以「你媽啦、x你娘」等不雅言詞持續辱警，依法送辦。
檢方根據江在詢和偵訊中坦承酒駕肇逃等供述、吐氣酒精濃度測試列印單、員警的密錄器蒐證影片、現場翻拍照片等佐證，認為江犯罪事實明確，起訴並向法院聲請簡易判決處刑。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言