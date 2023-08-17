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施余興望輔選團隊涉賄選曾認罪 為何獲判無罪？法官這麼說

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市山地原住民市議員施余興望等7人被控涉嫌以每票6千元至1萬5千元向選民賄選，且在臉書頁面上傳不實內容，依涉買票及散布謠言罪嫌起訴，今獲判無罪，但團隊多名成員偵查中曾認罪。法官認為他們不能分辨所收受「車馬費」或為減免訟累，而陳述與事實不相符合的自白。

合議庭指出，被告洪男、黃女、范女3人都列名區域主任，聘用期間自去年3月1日至11月30日，且有聘書可供佐證。其中，洪、黃女更列名雇主意外責任保險單，被保險人為「施余興望競選服務團隊」。

且3人都在審判中提出拜訪選民名單正本，上面有「不支持」、「住戶已換人」、「已搬家」等等手寫註記，與施余興望陳述一致，3人為其競選幹部，施余興望所交付款項都是工作津貼、車馬費，而非買票賄款

另錢女、鍾男2人為從事輔選的臨時工作人員，且由錢女與施余興望對話錄音檔，內容顯示施余興望一再向錢女表達，他所交付的款項是「你的薪水」，因為「你是我的幹部，官田的幹部，幫我跑官田的」，且施余興望向錢女強調「你不可以拿錢別人阿，那個錢是給你的，你不可以拿給別人阿」。

鍾也以證人身分作證時，陳述施余興望所交付的款項是「車子要加油的」、「就是我幫他跑，就是推銷啦，就是幫他拉票這樣子」等。

然而，洪男等人在偵查中，雖都曾經認罪，合議庭認為他們在偵查中的認罪，是不能分辨所收受「車馬費」的正確屬性，或為了減免訟累以早日回歸日常正常生活，而陳述與事實不相符合的自白。

合議庭指出，施余興望交付錢女等人的現金，確實屬於車馬費而不是賄賂，因此施余興望在臉書上傳「檢調查無任何買票證據」等文字，也符合事實，自然不構成選罷法中散布謠言或傳播不實事項罪。

台南地院認為洪男等人在偵查中的認罪，是不能分辨所收受「車馬費」的正確屬性，或為了減免訟累以早日回歸日常正常生活，而陳述與事實不相符合的自白。圖／本報資料照
台南地院認為洪男等人在偵查中的認罪，是不能分辨所收受「車馬費」的正確屬性，或為了減免訟累以早日回歸日常正常生活，而陳述與事實不相符合的自白。圖／本報資料照

選罷法 賄選 賄款

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