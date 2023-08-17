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LINE瘋傳20日實施新交通罰則？ 警駁「假訊息」揭正確版本
近日即時通訊平台LINE大量流傳本（8）月20日起的交通違規新罰則，提醒「賺錢很辛苦，小心開車。」的公告。彰化警方今天駁斥這類錯誤訊息每隔一段時間就流傳，澄清不勝澄清，民眾不要誤信。
即時通訊平台流傳「公告」，包括停等紅燈時超越白線開始罰900元，紅燈右轉罰5400元並註明這是交通警察重點工作，闖紅燈調高為3600元至7200元，超速調高為6000元，每多1公里加100元，公告提醒民眾印一張「新規定」隨時提醒自己。
彰化警方指出，錯誤的交通罰款訊息每隔一段時間大量流傳，還加蓋某公司行號或社團的大小章，民眾都真偽莫辨，詢問電話暴增實在令人困擾，正確罰則是停等紅燈超越白線影響交通早就罰900元，如果行駛到行人穿越道上和斑馬線，最高罰5400元，機車和小型車紅燈右轉罰600至900元、大型車罰1400至1800元。
闖紅燈部分，機車罰1800至2700元、小型車罰2700至4000元、大型車罰3600至5400元、載運危險物品車輛罰5400元。超速違規執法寬限值仍維持10公里，一般道路超速以20公里為一個級距，最高到60公里，每一級距罰款多200元；20公里以內罰1600元，機車罰1200元，以此類推。
高速公路和快速道路的超速60公里以內，罰款3千元至6千元，超速60公里以上罰款8千元到2萬4千元，還要被當場禁止駕駛、違規記點3次、參加道安講習，若肇事將當場吊銷駕照。
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