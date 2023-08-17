色男約爬鳶嘴山住民宿 朝女山友襲胸摸下體判賠20萬

許姓男子約1名女山友赴台中鳶嘴山、東卯山，卻趁前晚住民宿對她毛手毛腳，隔著衣服襲胸、下體，一度辯稱「女子有對他笑」最後才全坦承，刑事被依強制猥褻罪判刑6月，女子再求償精神撫慰金100萬元，許喊窮稱能力有限，法院審酌後判許應給付女子20萬1200元，可上訴。

檢方起訴指出，許男（34歲）2021年9月因登山和女子認識，同年10月就一群人相約要去台中爬鳶嘴山、東卯山，10月23日一行6人先下榻東勢區一間民宿，並採3人一排腳對腳方式睡在通鋪，許男因為睡在一旁的女子有好感，凌晨先以臉貼在她手臂滑動害對方驚醒。

但許仍不罷休，繼續伸手穿過她腋下拉靠近，女子出力抵抗才未得逞，當下仍因害怕不敢抵抗，許竟又出手摸她胸、腰，並隔著褲子觸碰臀部、下體，甚至伸進衣服內繼續亂摸，經女子用力將他手撥開後才停止，事後報警對許男提告。

檢方訊時，許男否認強制猥褻，辯稱女子還沒入睡，彼此互看還對他笑，自己就摸她手臂、隔著衣服摸胸口，並向下滑不確定摸到哪，後來抱一抱就睡著了；同行友人則說，女子隔天爬山神情有異、很沈默，後來才害怕又顫抖告知遭猥褻。

檢方另比對對話紀錄，發現許犯後曾向女子道歉，還說「做了不對的事」，且警方也在女子上衣胸部正反面上採集到許男的DNA，偵結依強制猥褻罪嫌起訴他。

法院審酌，許男造成女子身心影響，考量他最終坦承，但因女子無意調解，且無實際填補損害等，一、二審都依強制猥褻罪判他6月徒刑，得易科罰金。

女子事後再提刑事附帶民事損害賠償，主張醫療費1200元、精神撫慰金100萬元，一共向許求償100萬1200元；許男抗辯稱，刑事被判6月確定，自己經濟情況不好，還要易科罰金加上律師費，能力有限沒辦法給這麼多錢，請求和解。