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侵吞王雪紅投資公司1500萬 張心望4次偵查才起訴又獲判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

片商「威望（Catchplay）」公司檢舉前總經理張心望浮報948部影片授權金，指控張侵吞1500萬元到自己的「藝都會」公司使用，檢方三度不起訴，第4次偵查依背信罪起訴張，台北地院審理，判張無罪。檢方可上訴。

張心望為「車庫娛樂」創辦人，曾經發行過包括「屍速列車」、「我只是個計程車司機」、「我和我的冠軍女兒」等影片，同時是知名影院樂聲的董事長，因與威望的糾紛纏訟多年。

威望國際是由王雪紅15年前投資所成立，由她外甥陳主望擔任董事長，久居國外的陳主望不諳中文，商請張心望出任總經理。

檢方指控，張心望明知威望可以直接向國外片商購買影片，請美國Studio Solution Group（以下簡稱SSG）負責人林威代理購買948部外國影片，不過，原本授權金約2788萬2751美元，經過SSG包裹授權，浮報授權金4322萬5477美元，而張從中牟取1534萬2696元挪作私用。

2012年6月，威望公司懷疑張心望背信，經董事會決議將張解職，雙方互告衍生多起訴訟，檢方偵辦張三度不起訴，威望陸續向高檢署聲請再議案件獲發回，檢察官第4次偵辦起訴張，不過，一審法院審理，仍定張犯罪事證不足，判他無罪。

張心望。圖／聯合報系資料照片
張心望。圖／聯合報系資料照片

王雪紅

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