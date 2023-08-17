侵吞王雪紅投資公司1500萬 張心望4次偵查才起訴又獲判無罪

片商「威望（Catchplay）」公司檢舉前總經理張心望浮報948部影片授權金，指控張侵吞1500萬元到自己的「藝都會」公司使用，檢方三度不起訴，第4次偵查依背信罪起訴張，台北地院審理，判張無罪。檢方可上訴。

張心望為「車庫娛樂」創辦人，曾經發行過包括「屍速列車」、「我只是個計程車司機」、「我和我的冠軍女兒」等影片，同時是知名影院樂聲的董事長，因與威望的糾紛纏訟多年。

威望國際是由王雪紅15年前投資所成立，由她外甥陳主望擔任董事長，久居國外的陳主望不諳中文，商請張心望出任總經理。

檢方指控，張心望明知威望可以直接向國外片商購買影片，請美國Studio Solution Group（以下簡稱SSG）負責人林威代理購買948部外國影片，不過，原本授權金約2788萬2751美元，經過SSG包裹授權，浮報授權金4322萬5477美元，而張從中牟取1534萬2696元挪作私用。