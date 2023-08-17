11年狂吞公司1414萬 上市零組件大廠課長下場慘了

台中某零組件上市大廠張姓總務課長利用出售下腳料機會，私吞賣銅鋁屑、電線給資收場一半款項，11年來侵佔高達1414萬元，法院刑事依業務侵占罪判他3年6月；公司再提民事求償，主張扣除已返還、代墊款仍欠1374萬元，張則認諾不爭執，法院判張應給付全額，可上訴。

檢方起訴指出，張男2007年5年至2020年8月於總務課長任內，負責採購及相關下腳料出售，如銅線、馬達軸組、廢鐵屑及鋁屑等，他卻自2008年起趁賣鋁屑給資收廠後，每次都僅將一半款項繳回公司，多年來侵佔款項達1204萬元。

檢方查出，張2018年6月要賣銅下腳料給另1間企業設，佯稱要先繳交50萬元押金，對方依照指示匯款事後要求返還才曝光，另張2019年至2020年間，持續將出售銅線、馬達軸組、鐵屑等339萬多元侵佔入己。

公司察覺異狀2020年加派人員會同過磅，再調取歷年資料比對後，驚覺張一共侵佔公司款項高達1414萬多元；張男犯均坦承不諱，有歷年出售總表、估價單，以及下游廠商證詞。

台中地院審酌，張利用擔任公司總務課長機會詐財，造成公司蒙受巨額損失，考量他犯後坦承，知所悔悟，也積極表達和解誠意，但因詐欺、侵佔金額過高目前無法負擔而未達成調解，依1個詐欺罪、3個業務侵占罪，共判他3年6月。

公司再提刑事附帶民事損害賠償，主張張男已返還50萬元、曾代墊119萬4140元，求償剩餘的1374萬9740元；對此，張男表示對刑事判決認定事實不爭執，公司求償的金額也沒意見，同意給付。