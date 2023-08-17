台南議員施余興望涉賄選無罪 法官採信車馬費而非賄款

台南市山地原住民市議員施余興望被控涉嫌以每票6千元至1萬5千元向選民賄選，且在臉書頁面上傳不實內容，檢方依涉行賄及意圖使候選人當選或不當選罪嫌起訴外，同時提起當選無效之訴，繼當選無效駁回後，台南地院今天下午宣判，再判施余興望等人均無罪。

施余及律師否認買票，提供其競選團隊保險契約，指交付款項為競選活動費用，不是要買票。

台南地院採信其施余興望說法，認黃等人為競選團隊，該筆費用為車馬費，而非賄選費用，認檢方舉證不足而判無罪。

然而，當選無效之訴，台南地院認證據不足，6月底已遭駁回，檢方敗訴不服，目前已上訴二審。

檢方調查，施余與其他候選人實力接近，為求勝選，去年6月至11月間，行賄錢賴、洪、黃3人各1萬元；范共1萬4000元；鍾1萬5000元，約定鍾及其具山地原住投票權親屬共同投票給被告，涉犯投票行賄罪。