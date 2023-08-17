快訊

雨彈狂炸！10縣市大雨特報 新北2區淹水警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南議員施余興望涉賄選無罪 法官採信車馬費而非賄款

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市山地原住民市議員施余興望被控涉嫌以每票6千元至1萬5千元向選民賄選，且在臉書頁面上傳不實內容，檢方依涉行賄及意圖使候選人當選或不當選罪嫌起訴外，同時提起當選無效之訴，繼當選無效駁回後，台南地院今天下午宣判，再判施余興望等人均無罪。

施余及律師否認買票，提供其競選團隊保險契約，指交付款項為競選活動費用，不是要買票。

台南地院採信其施余興望說法，認黃等人為競選團隊，該筆費用為車馬費，而非賄選費用，認檢方舉證不足而判無罪。

然而，當選無效之訴，台南地院認證據不足，6月底已遭駁回，檢方敗訴不服，目前已上訴二審。

檢方調查，施余與其他候選人實力接近，為求勝選，去年6月至11月間，行賄錢賴、洪、黃3人各1萬元；范共1萬4000元；鍾1萬5000元，約定鍾及其具山地原住投票權親屬共同投票給被告，涉犯投票行賄罪。

另施余去年11月13日經檢察官聲請羈押禁見，遭法院駁回未予羈押時，明知法院仍認他涉有重嫌，惟意圖使自己順利當選，11月15日在臉書頁面上傳不實內容，使選舉權人對於其明確賄選犯行產生誤導，並足生損害於其他候選人選情，涉犯意圖使候選人當選或不當選而散布謠言罪嫌。

台南市山地原住民市議員施余興望被控賄選案，經檢方提當選無效之訴駁回後，今天下午台南地院宣判施余興望等人涉選罷法部分均無罪。圖／取自施余興望臉書
台南市山地原住民市議員施余興望被控賄選案，經檢方提當選無效之訴駁回後，今天下午台南地院宣判施余興望等人涉選罷法部分均無罪。圖／取自施余興望臉書

延伸閱讀

送傷殘豬被認定行賄判5年 花蓮玉里鎮長龔文俊喊冤上訴

團隊成員幫買票 南投議員吳棋楠遭判當選無效

屏縣3村里長賄選當選無效9月9日補選 妻代夫出戰參選

彰化五合一選舉賄選官司 地院駁回芳苑鄉長當選無效之訴

相關新聞

侵吞王雪紅投資公司1500萬 張心望4次偵查才起訴又獲判無罪

片商「威望（Catchplay）」公司檢舉前總經理張心望浮報948部影片授權金，指控張侵吞1500萬元到自己的「藝都會」...

11年狂吞公司1414萬 上市零組件大廠課長下場慘了

台中某零組件上市大廠張姓總務課長利用出售下腳料機會，私吞賣銅鋁屑、電線給資收場一半款項，11年來侵佔高達1414萬元，法...

台南議員施余興望涉賄選無罪 法官採信車馬費而非賄款

台南市山地原住民市議員施余興望被控涉嫌以每票6千元至1萬5千元向選民賄選，且在臉書頁面上傳不實內容，檢方依涉行賄及意圖使...

躲好！高雄男擲信號彈持刀威嚇洩憤 判2年8月上訴駁回

高雄郭姓男子受雇於莊男公司期間，疑長期遭欺侮心生怨恨，12月初，擲2顆信號彈至莊男住家引發大量濃煙，又持榔頭砸毀莊家轎車...

LED廣告業者大世紀光電 滯納退休、健保費2百多萬 有錢不付遭管收

LED廣告業者大世紀光電公司，滯納勞工退休金、保險費、全民健保費等，共計2百多萬元，行政執行署士林分署拘提負責人高男到案...

人妻傳「想念希望黎明不要來的纏綿」簡訊 他偷吃判賠20萬

台籍人夫指控港籍「小王」趁他辦母親後事時，偷吃自己妻子，向「小王」起訴求償50萬元；台北地院審理，得知妻子曾與「小王」出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦