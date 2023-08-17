性愛影片勿亂傳 妯娌成別人小三 她傳影像挨告

彰化縣一名人妻林女從丈夫的手機中發現丈夫和小三在汽車旅館內拍攝的性愛影音、及在摩天輪上所拍的接吻影音，即把影音轉傳給小三的妯娌廖女，希望透過親人勸阻小三別再和其丈夫來往，但廖女卻把性愛影音等再傳給小三的大嫂及友人觀看，小三得知後氣得告廖女，彰化地方法院依妨害風化罪，將廖女判刑3月。

判決書指出，林女2020年發現丈夫手機內有和小三在拍攝的汽車旅館內拍攝的性愛影音，及丈夫拍小三從汽車後座爬到副駕駛座時露出臀部的影像，還有二人在摩天輪上所拍的接吻影音。

林女希望透過小三的妯娌廖女（46歲）阻止小三再與她丈夫在一起，即將影像傳給廖女看，廖女又將影像傳給小三的大嫂和廖女的女性和男性友人看，小三得知自己的性愛影像被傳出後，氣得對廖女提告並求償。

廖女雖在法院審理時否認有將性愛影像傳給男友人，辯稱「她是知道男女有別的人，不會將這種不堪的影片傳給男生，只有傳給女性看」。但在先前檢方偵訊時也曾說，她不是傳檔案到男友人手機，而是拿手機內的影片要給男友人看，但男友人他不要看。

廖女在審理其間也曾說，男友人曾出面來找她，要她念及告訴人的小孩，好好向告訴人道歉，廖女還對男友人說「你在哪裡看到影片不關我的事」，前後說詞不一。

男友人則在偵訊時證稱他有從廖女那收到影像，但已經從手機內刪除了。法官認為，男友人與被告、告訴人均無怨隙，也非親屬關係，且與被告配偶、告訴人配偶均為一、二十年交情好友，實無誣陷被告廖女之理。

法官認為，廖女傳性愛等相關影像給告訴人的大嫂及女友人觀看，有對話訊息截圖為證，加上男友人證詞，可認定廖女也有將影像傳給男友人。已使影像處於多人可觀看、瀏覽狀態，而由被告傳送影像同時，還以訊息稱「上面有小王的名字、自己去FB看看本尊」、「請你心臟要夠強」，以符合刑法第235條「以他法供人觀覽猥褻物品」之構成要件。