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躲好！高雄男擲信號彈持刀威嚇洩憤 判2年8月上訴駁回

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄郭姓男子受雇於莊男公司期間，疑長期遭欺侮心生怨恨，12月初，擲2顆信號彈至莊男住家引發大量濃煙，又持榔頭砸毀莊家轎車，同日持開山刀四處在外尋找莊男，並放話恫嚇「要他們躲好，會一個一個去找他們」，挑釁意味濃厚。一審判刑2年8月，郭不服判決，二審上訴遭駁回。

郭男供稱，自21歲起，就在莊男公司工作，常與莊父子起口角並遭侮辱，事發前2月，郭、莊再起爭執且友人被公司人毆打，才會難忍怒火行凶洩憤。

「我有在看精神科。」郭男坦言患有憂鬱，且為衝動控制疾患，他丟擲的2顆煙霧彈是4年前在蝦皮購入，榔頭則是向友人借來，丟擲完信號彈後，因心中憤恨未解，中午再赴鳳興路找莊男。郭否認帶刀前去，堅持未脫口說出「要他們躲好！」等恐嚇言語。

不過，郭男光天化日下擲信號彈至莊家，導致屋內瀰漫大量煙霧，玄關、孝親房地面木板，產生燒焦痕跡，以至於，當時人在屋內的莊男妻子與母親，內心恐懼難以撫平。而郭於施放煙霧信號彈後，並未就此收手，他持榔頭砸毀停放家前莊母車後，才逕自離去，同日又四處找尋莊男，放話威嚇。

事後警經報案循線查獲郭男，並於其住處內扣得前開煙霧信號彈殘骸2個，及開山刀1把，雖檢方以郭涉犯放火罪及恐嚇、毀棄損壞等罪起訴，但一審認為，郭男若有縱火犯意，大可選擇瓦斯桶而非丟擲信號彈，雖郭有意與莊家和解，但未得諒解，法院審酌郭犯後終能坦承犯罪的態度，並有情緒疾患就醫等紀錄，判他2年8月徒刑。

由於，郭男認為涉犯恐嚇、毀棄損壞兩罪一審判刑過重，且實際上未造成受害人太大損害，不服上訴至高等法院高雄分院，請求從輕量刑，不過，高分院經核為無理由，予以駁回。　　　　

高雄高分院合議庭認為，郭男指謫一審判刑過重，經核為無理由，駁回上訴。本報資料照片
高雄高分院合議庭認為，郭男指謫一審判刑過重，經核為無理由，駁回上訴。本報資料照片

恐嚇 憂鬱 縱火

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