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LED廣告業者大世紀光電 滯納退休、健保費2百多萬 有錢不付遭管收
LED廣告業者大世紀光電公司，滯納勞工退休金、保險費、全民健保費等，共計2百多萬元，行政執行署士林分署拘提負責人高男到案，沒想到高男留置時，還命人轉出當天的公司款140萬元，士林分署認他不履行義務，聲請管收獲准。
大世紀光電為專業LED顯示屏幕的研發、生產、銷售、安裝企業，曾承做頂好、中油、秀泰生活等知名企業招牌廣告，2019年起陸續積欠使用牌照稅、勞工退休金、勞工保險費、全民健康保險費、汽機車燃料費、停車費及罰鍰等，共438件案件，稅金費用及罰鍰累積合計200萬餘元，遭政府多處機關移送士林分署。
士林分署指出，經扣押公司銀行存款及應收帳款等債權，僅徵起約5萬餘元，多次命68歲負責人高男說明、提出清償計畫，高男無正當理由均未到場，也未履行公法上義務，今年8月15日持士林地方法院核發拘票，拘提高男到案。
高男聲稱，因新冠肺炎疫情，近年來有營業但沒生意，公司都虧本，今年2月已沒有營運，票據也都跳票，還向親友借款1萬元度日，另公司帳戶裡的款項是向地下錢莊借錢，用以維持公司租金及人事費用，各帳戶相互轉匯，入帳金額沒那麼多。
士林分署調查，2020年、2021年銷項總額達1771萬餘元，2020年6月至今年5月間公司銀行存款帳戶進出交易頻繁，入帳金額更超過2億餘元等事證，足證資金充足。士林分署還發現，高男遭拘提留置當天，指示他人將當日進帳的公司款項140萬元，轉130萬給總經理、轉10萬給自己，因而認定「顯有履行義務之可能，故不履行」向法院聲請管收，士院開庭4小時後裁定准予管收，隨後解送法台北看守所附設管收所。
士林分署呼籲，公司負責人應誠實繳納各項公法上債務，切勿心存僥倖、置之不理，，或拒絕到場說明，以免遭受拘提、管收及限制出境之強制處分。
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