人妻傳「想念希望黎明不要來的纏綿」簡訊 他偷吃判賠20萬

台籍人夫指控港籍「小王」趁他辦母親後事時，偷吃自己妻子，向「小王」起訴求償50萬元；台北地院審理，得知妻子曾與「小王」出遊三天兩夜還發生性行為，判「小王」賠人夫20萬元。可上訴。

這名人夫主張，「小王」2021年4月趁他辦理母親後事時，與妻子發展婚外情，包括在車上接吻、在住處發生性關係、上旅館做愛並拍照，他因妻子舉止有異，經追問發現真相，對「小王」求償50萬元。

法院開庭，「小王」表示，在旅館拍攝的不是裸露的圖片，他未入鏡，依對話紀錄當時與女子前往旅館是為拍攝藝術照，對話中雖有提到「單人浴缸」，但2人實際上並沒有共浴等。