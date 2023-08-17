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超火大！台88塞車路肩排隊被罰4千 鳳屏工務段：25日起改善

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

台88線快速公路西向鳳山交流道常因車多壅塞，駕駛人常需於路肩排隊停等下匝道，卻屢被檢舉魔人拍照檢舉，罰單4000元起跳，民怨不斷，公路總局鳳屏工務段今（17日）表示，已決定將現有路肩改為減速漸變車道，位置從台88線西向鳳山交流道往前約1公里，路肩由原2.2公尺加寬為2.7公尺的減速漸變車道，下周五（25日）起實施。

台88快速道路車流量大，下匝道的車流常回堵到主線道，為免影響主車道的通行，車主為避免影響主線車道，要下匝道的車流，常提前緊靠路肩排隊下匝道，但頻遭檢舉魔人拍照檢舉，依「道路交通管理處罰條例」可處小型車駕駛人4000至6000元罰鍰，大型車可處駕駛人6000元罰鍰，許多民眾抱怨政府此舉有如在搶錢。

為化解民怨，交通部鳳屏工務段今表示，經與相關單位討論，決定將現有路肩改為減速漸變車道，位置從台88線西向鳳山交流道往前約1公里，路肩由原2.2公尺調整加寬為2.7公尺的減速漸變車道，使回堵停等於減速漸變車道的車輛更具安全及適法性，降低駕駛人被罰情況。

鳳屏工務段並指，另因上述路肩寬度變寬，現有主線兩車道寬度將由3.5公尺縮減為3.25公尺，該區段並依法規配合降速由現有速限時速90降為70公里。

鳳屏工務段指，相關工程將於8月21日至8月24日間施作，區段降速區設置相關限速牌面，並於8月25日起施行，改善後觀察一段時間，視改善成效，予滾動檢討，希望可達到改善成效。

有駕駛人行駛台88快速道路遇塞車，擔心影響主車道車流，將車靠路肩排隊遭罰4000元，氣憤 PO網批政府搶錢。翻攝臉書高雄五甲大小事
有駕駛人行駛台88快速道路遇塞車，擔心影響主車道車流，將車靠路肩排隊遭罰4000元，氣憤 PO網批政府搶錢。翻攝臉書高雄五甲大小事

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