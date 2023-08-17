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遭陳沂控違反個資 雞排妹今出庭反批：不應該知法玩法、教壞大家

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

本名鄭采勻的「雞排妹」2021年和網紅陳沂在直播節目爭吵，她事後在臉書粉絲專頁以「色號」方式洩漏陳沂的手機號碼全碼，台北地方法院以她犯後態度不佳、造成陳女頻遭來電騷擾，依個人資料保護法判4月徒刑，得易科罰金。鄭女上訴，台灣高等法院今審理，她說如果真要報復，她在直播時就會唸出全碼。

北院審理時，鄭采勻否認違法，辯稱在臉書張貼的文章與洩漏個資無關，「只是剛好結合起來就是陳沂的手機號碼」，是網友不當連結等。

北院認為依陳沂偵查中的證述，陳沂已不同意鄭采勻公開她的門號，並告訴鄭女會違法、她會被騷擾，可證明鄭采勻知道恣意公開門號將違法，如有人因此經常撥打，也會騷擾到陳沂。北院指鄭采勻直播時提及「我直接告訴你，也告訴大家，你分享的是我的電話號碼，你並沒有收手，所以我剛剛回答你說，所以你喜歡這樣，那我也要」，可見得鄭采勻是為報復陳沂先公開她的門號，才故意假藉6位數的「色號」來透露陳沂門號的後6碼數字，進而使有瀏覽鄭采勻相關臉書的人結合臉書文章所彰顯的4碼數字，得出陳沂的全部手機門號。

因北院認定鄭采勻意圖損害陳沂的利益，事證明確，她與陳沂有細故，卻不以合理、合法方式解決爭端，接續張貼文章揭露陳沂的門號，已造成陳沂的困擾。北院量刑時指出，鄭女否認犯行，甚至辯稱是網友自行為不當連結所致，犯後態度不佳，難認有悔意，加上她未與陳沂和解、賠償陳沂的損害，依法量刑。

高院今原定10點40分開庭，但因庭期延滯，直到11點半才開庭。一審認定鄭女犯個資法第41條「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪」，高院審判長廖建瑜認為案件牽涉個資，而陳沂的告訴代理人要求「不公開審理」，廖諭知「清場」。

鄭采勻庭後受訪表示，所謂的「報復」是檢察官個人的想法，如果真的要報復，她在直播當中就會唸出全碼。

「陳小姐（指陳沂）她在直播節目中複誦我的電話號碼7次以上」鄭采勻認為陳沂用法律系的背景來告訴大家說「我唸妳的電話號碼，但我沒有講是誰的電話號碼」而不構成違反個資法，她覺得公眾人物有社會責任，不應該知法玩法，還要教壞大家。

鄭采勻說，她想反問陳沂若她被唸出電話號碼，會有什麼樣的感想？她才會說出「0955」這4個字，但她沒有報復之意。

鄭采勻認為陳沂用法律系的背景來告訴大家說「我唸妳的電話號碼，但我沒有講是誰的電話號碼」而不構成違反個資法，她覺得公眾人物有社會責任，不應該知法玩法，還要教壞大家。記者王宏舜／攝影
鄭采勻認為陳沂用法律系的背景來告訴大家說「我唸妳的電話號碼，但我沒有講是誰的電話號碼」而不構成違反個資法，她覺得公眾人物有社會責任，不應該知法玩法，還要教壞大家。記者王宏舜／攝影

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