送傷殘豬被認定行賄判5年 花蓮玉里鎮長龔文俊喊冤上訴

花蓮縣玉里鎮長龔文俊被控去年選舉期間送豬頭、豬隻行賄，民事被判當選無效，刑事重判5年，龔文俊本月10日被停職，今天由律師陪同出面喊冤，強調他養豬數十年，長年將傷殘病弱、體重不足或是實驗殘料送人，全是不值錢的廢棄料，原判決卻用市場價格計算價值，完全錯誤，會上訴找回尊嚴與清白。

龔文俊表示，檢調經過9個月監聽，最後用他曾提供一頭沒有經濟價值、腳受傷的廢棄豬隻，和兩顆供應實驗單位的殘料豬頭，說他行賄。他養豬40年，也是肉品合作社創辦人，如果真要賄選，場裡優質豬品很多，怎麼會落魄到要用廢棄的豬隻買票？

他舉例，農委會因雞蛋荒採購上千萬顆進口雞蛋，後來保存期限到期，解決方式是送給豬農餵豬，每箱雞蛋還補助打破蛋殼的費用，他送的傷殘豬也是同樣意思，因為受傷、飼養日齡不夠體重不足，有乳臭、腥騷味，都是市場不要的，才長年送給需要的人，收受的人還要另外花費人力、時間處理。

龔文俊感謝玉里鄉親依然讓他高票當選，他去年12月就職後，將鎮上延宕的工程、上千件逾期公文一一打理，卻因被控行賄遭停職，擔心鎮務受影響。目前民事已上訴，刑事也會上訴，找回尊嚴、證明清白。

委任律師簡燦賢說，龔文俊的豬場過去把豬下顎賣給牙醫做實驗，沒有價值的豬上顎送人，被指賄選的兩個豬頭，是劉姓民眾詢問龔有沒有豬頭可以拿，而豬隻是因為腳受傷，容易細菌感染，也沒辦法搶食飼料，所以長不大，只有78公斤，還因為閹割死亡，是斃死豬，龔文俊經人詢問後被動給予，並非主動分送，且這樣的贈與行為已經多年，並非為選舉才刻意贈送，卻被重判5年，讓他非常意外。

簡燦賢說，賄選對價關係物品，客觀上要有一定價值，但傷殘豬隻在市場並沒有價格，只能焚毀或研磨成肉末當飼料，無價料卻變成賄選物，過去沒看過這樣的案例，認為原審判決有重大錯誤，希望法院了解真實情況。

61歲的龔文俊為國民黨籍，被控為拉攏原住民部落，由林姓椿腳居間聯繫2位部落頭目及副頭目，分送豬頭、豬肉、酒水等給部落耆老，請求召集族人宴飲，為他拉票。