德東飆車王涉撞死老婦：從重量刑要安樂死 審判長：你變相威脅法官？

被網友稱為「德東飆車王」簡姓男子，去年涉在天母士東路超速撞死陳姓婦人及撞傷2名女高中生遭訴。簡男今仍不認罪，當庭拿出自己的行車記錄器影片，辯稱他有減速，反指「行人突然衝出來」只有他一方承擔太不公平，甚至大言不慚表示，如果判有罪從重量刑，要簽死亡同意書，求安樂死，審判長速回，你這是威脅法官嗎？

電競遊戲企業社負責人簡男，平日工作是幫人打怪練等，自稱月收入來源是2500元的公司分紅，交通違規是未繫安全帶、違規停車，並非德東飆車王。去年3月18日晚上6時許，簡男涉嫌在士東路與芝玉路2段口超速行駛，行經無號誌路口未減速，直接衝撞欲過馬路的3名行人，造成66謝姓婦人死亡，2名女高中生嚴重骨折，遭依過失致死、過失傷害罪嫌起訴。

簡男今當庭提出影片，連辯護人都不知道。審判長確認檢辯雙方無意見後，同意當庭播放案發時的行車記錄器影片。簡男站起身解釋，影片0秒時完全沒有行人，是行人突然走出來，審判長直接說「播放影片未必對你有利，我讓你自由成陳述，但你的認知和一般人認知有差距」簡男仍繼續播放影片說明。

簡男稱，交通局說他駕車「時速破百」為不實，與前車一直保持安全距離，路口減速慢行，自己時速是50公里以下，且他在停止線前有13.5公尺的煞車痕，換算時速45公里「我寧願死，也不想撞他們」他接著播放第二段影片，指稱婦人低頭使用手機，沒有注意有無來車。

簡男否認犯罪，他對此事感到遺憾，自己是車禍生還者之一，也是證人不能欺騙社會大眾，當時他前方只有一台車，他減速慢行是左側有人走出來，他稱相信在場各位不是第一次過馬路，行人會判斷車輛是否在移動，不可能一直停留，「我的律師一直要我認罪，但我認為是意外」只有一方承擔也不公平。

簡的辯護人稱，請求合議庭依現場有煞車痕、煞車距離是否有來不及反應情狀，家屬要求2千萬賠償金、簡男則是提出包含強制險3百萬元，和解金相差過大等量刑。辯護人稱，過去他身為告訴代理人的案件，酒駕致死賠償450萬元，有4位繼承人的案件共賠600萬元，1名繼承人則是230萬元，大家對於和解金認知有落差，並非沒有誠意和解。

公訴檢察官論告指出，簡男行經交叉路口，必須減速到隨時可煞停的速度，明顯是煞不住，違反規定罪證明確，請依法從重量刑。

受傷的高中生家長當庭表示，簡男超速無用置疑，卻一直不認罪，請求從重量刑。死者陳婦的女兒朱小姐泣訴，案發後簡男對她說「誰叫他們（3名行人）是往後退，往前走就閃過了！」簡男1年半來的態度惡劣，請求法官不要給他逃避卸責的空間「我唯一的家人、我的媽媽就這樣沒了」

朱小姐的告訴代理人孫瑞蓮怒斥，人命是可以量化的嗎？簡男態度惡劣，前所未有，怎麼還要求行人禮讓開車的駕駛，若死者的小孩較多傷痛較重，這邏輯合理嗎？請求法院變更法條，以刑法185條致人於死結果犯，從重量刑。