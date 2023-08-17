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照顧爭議多訟訴 民團：應增調解員知能

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

高齡化浪潮捲進家庭照護，導致家庭成員常因為財務、照顧與醫療決策起衝突！家庭照顧者關懷總會17日公布調查指出，近三成(27.0%)委員會表示，有碰過照顧衝突案件，其中僅1成調解員能為家庭排解糾紛。法律扶助基金會執行長周漢威呼籲，政府應強化調解員對長照政策的知能，發揮減訴效果。

面對高齡化社會，政府祭出家庭照顧者支持服務。但民團調查發現，照顧爭議調解事件不斷增加，需要增加調解員的知能。（衛福部）
面對高齡化社會，政府祭出家庭照顧者支持服務。但民團調查發現，照顧爭議調解事件不斷增加，需要增加調解員的知能。（衛福部）

照顧興訟增加

家總近期針對「調解委員會」進行調查後發現，近三成（27.0%）委員會表示，有碰過照顧衝突案件，顯見台灣逐漸高齡化，照顧需求越高，照顧爭議事件進入調解甚至訴訟的機會也隨之增加

爭議調解事件類型以「被照顧者(例如長輩)財產或資產分配問題（27.3%）」最多，其次是「照顧費用分配不公（25.0%）」、「照顧方式看法不同（15.9%）」與「長輩或晚輩未盡扶養義務（15.9%）」等。家總指出，每件調解事件平均都會出現2項以上的爭議，其中超過一半出自財務問題。

強化調解員的知能

此外，調查也發現，近八成調解委員自認了解長照2.0資源，但能夠正確回答長照2.0問題的人數，卻僅有一成(10.2%)。

周漢威說，從本次調查結果發現，若強化調解委員對長照2.0政策的了解，引導家庭善用資源解決照顧問題，應可發揮部分減訟效果，對個人、家庭、政府都有幫助。

他建議，面對高齡社會的長照問題愈來愈多，政府及早關注調解委員的長照資源培訓問題，並可與民間組織合作提供相關的培訓課程。

民團出線上指引

家總秘書長陳景寧表示，「家庭照顧協議」的線上指引工具，只要民眾只要符合「有邀集家人談照顧的動機」、「了解被照顧者的失能狀況」、「家庭照顧計畫有改變的必要」、「至少有一位以上的家人願意共同討論」等四項條件，就能使用該工具，自行盤點可運用的長照資源、評估資產與付費能力。

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