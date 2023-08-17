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離婚協議洩個資大S提告　汪小菲出庭稱家務事拒受訪

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

離婚協議洩個資遭前妻大S提告，汪小菲至北檢出庭後稱家務事拒絕受訪。記者蔣永佑／攝影
離婚協議洩個資遭前妻大S提告，汪小菲至北檢出庭後稱家務事拒絕受訪。記者蔣永佑／攝影

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲前年離婚後，互槓風波不斷，汪小菲一度在網路上公開雙方離婚協議書，疑似未隱匿大S個資有洩漏之嫌，因此遭女方提告。台北地檢署繼這個月7日傳喚大S律師出庭，今天再傳喚汪小菲，但他離去時，僅說「一點家務事，不值得浪費社會」，拒絕受訪。

這個月7日檢察官為釐清案情，原打算有意傳喚大S以告訴人身分出庭，並確認提告內容，但她最後仍未現身，僅由委任律師出庭，律師則對案情三緘其口。今天汪小菲進入北檢時，還刻意迂迴繞路，歷經約一小時的訊問後，媒體已在北檢樓下守候，但他仍接受律師建議，不願受訪。

大S與汪小菲離婚後，雙方經過短暫相安無事，後來開始各自透過網路隔空互嗆，最後為了汪小菲母親張蘭有關房貸、電費等事，鬧得不可開交。先是由大S出具房貸銀行帳戶往來紀錄，證明兩間房子都是她貸款購入，不料汪小菲竟在微博秀出2人離婚協議，及離婚後女方持續以男方信用卡購物的消費清單，其中揭露了不少女方個資全，大S因此對汪小菲提出違反個資法相關告訴。

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