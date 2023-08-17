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彰縣5高階警官調動被提早公布 警察局長：只有2個真的

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣警局各個警政群組這兩天流傳2線4星高階警官調動的名單，名單共有5人，有當事人被詢問，甚至被恭喜了卻還是一頭霧水，對此彰化警察局長張國雄這對於份資料傳聞表示，這5人當中只有其中2人是真的要調動，預計星期五發布，21日報到。

群組傳的5名「被發布」名單，有彰化縣警局公關科長林呈祥調保安隊長、警務參林神改調保防科長、保安隊長許順發調警務參、保安科長陳桂彬調公關科長、溪湖分局副分局長施焜山調陞保安科長。

不過有當事人一頭霧水表示，從未接到任何指示或被徵詢，自己都不知道調動的消息是真是假。也有當事人接到不少恭喜電話，實在不知道如何回應。

張國雄表示，這5人名單中只有林神改調保防科長、許順發調警務參這2人是真的，其他3人都是不知從何而來的「假消息」，在局務會報根本沒有討論到，不知道為會有這樣的傳聞；許順發因為本身身體有狀況，因此調警務參，至於其遺缺還要討論。

彰化縣警局各個警政群組這兩天流傳2線4星高階警官調動的名單，彰化警察局長張國雄澄清只有2個是真的。報系資料照
彰化縣警局各個警政群組這兩天流傳2線4星高階警官調動的名單，彰化警察局長張國雄澄清只有2個是真的。報系資料照

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