台東五合一選舉檢舉獎金出爐 最高輕鬆領走40萬元

台東去年五合一選舉，地檢署積極宣導反賄及偵辦查賄成果豐碩，共發出140萬元檢舉獎金，其中，單筆最高單筆檢舉獎金輕鬆領走40萬元。地檢署表示，總統大選最高獎金1500萬元。

地檢署主任檢察官柯怡汾表示，去年地方五合一選舉，總共起訴、聲請簡易判決65人，緩起訴處分17人，職權不起訴處分41人，另有8件提起當選無效之訴，共發出140萬元檢舉獎金。

她強調，檢舉人的個人資料均會保密，請民眾不用擔心，只要提出檢舉後，若經檢察官偵辦起訴者，即可發放檢舉獎金。這次總統、副總統及立法委員大選，最高檢舉獎金1500萬元。