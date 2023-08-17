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桃園男賺錢不養家還拿老母當人頭欠稅 執行署出招解氣

聯合報／ 記者陳俊智陳恩惠／桃園即時報導

桃園一名解姓7旬老婦年邁失智且行動不便，根本無法開車，但名下突然多了一輛汽車，還積欠2年近萬元的燃料稅，被監理單位移送行政執行署桃園分署強制執行，結果一查竟是不曾出錢養家的大兒子拿她當人頭，不禁難過落淚；桃園分署執行人員查明解婦遭遇，決定暫緩執行，另對解婦大兒子做處分。執行人員發現解婦家境困難，也伸出援手致贈物資。

行政執行署桃園分署指出，解婦（71歲）因滯納2021年、2022年汽車燃料費9600元，所以被監理單位移送強制執行，但執行人員到解家查訪時，發現解婦失智且行動不便，根本不可能開車，而且同住的小兒子也有身心障礙手冊，家境清寒拮据，家中根本沒有車。

執行人員聯絡當地里長了解解家情況，發現解婦還有一個大兒子在外工作，長年沒有回家，也未奉養老母，以致解家只能靠小兒子打零工和社福補助度日，有時沒錢吃飯，只能喝水充飢。

當地里長表示，解婦行動不便，根本無法開車，更不可能買車，應該是被大兒子登記為人頭車主，才會積欠相關費用。

桃園分署表示，解婦家境清寒，無力清償欠稅，考量她生活已難溫飽且非欠稅汽車實際使用人，決定暫緩執行，全案待聯絡監理單位調查後，將進一步查扣大兒子的車輛。另外，考量解婦家境，分署成員自組的愛心社也致贈數箱泡麵，餅乾和沖泡飲品給解家，盼能暫解生活物資匱乏的燃眉之急。

解婦年過七旬，有失智且行動不便情形，名下卻突然多了一輛汽車且欠稅近萬元，一查竟是在外工作不願養家的大兒子拿她當人頭。圖/行政執行署桃園分署提供
解婦年過七旬，有失智且行動不便情形，名下卻突然多了一輛汽車且欠稅近萬元，一查竟是在外工作不願養家的大兒子拿她當人頭。圖/行政執行署桃園分署提供

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