快訊

快檢查！FBI曝手機「8大徵兆」恐被詐騙中 APP恐害你存款噴光

空軍不想提的黑歷史 老蔣為何要組敢死隊炸日本航艦？

馬國畢酒駕鞠躬13秒道歉認犯「低級錯誤」 檢方緩起訴1年、繳4萬元入庫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因口角揪眾持鐵棍進校園痛毆他 台南高職生和解獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南許姓高職生去年9月7日晚間8時與白姓同學在校園內發生口角，返家後愈想愈生氣，隨後夥同蔡姓等3友人持鐵棍到校，當時夜間部在上課，許等4人仍當眾在校內圖書館前，分持鐵棍毆打白，致頭、頸、胸及手腳多處撕裂傷、挫傷，許等4人事後與白和解，均判6月且獲緩刑。

台南地院認許犯意圖供行使之用而攜帶凶器，在公眾得出入之場所聚集三人以上，首謀施強暴脅迫罪處6月，緩刑2年，另蔡、陳姓及另名陳姓男子3人均犯意圖供行使之用而攜帶凶器，在公共場所聚集三人以上，下手實施強暴罪，各處6月，均緩刑2年。

檢警調查，許與蔡等人為朋友，與白原不相識。許去年9月7日晚間8時許，在校園內與白發生口角，許返家後，仍對白感到不滿，邀集在夜市擺攤蔡男等3名友人一同前往學校，並提供鐵棍攜帶前往。

許等4人晚間8時47分許，在校內圖書館前分持鐵棍毆打白，致白受有頸、頭、胸、左側小腿、右側手部等多處撕裂傷、挫傷。後經警據報到場處理而查獲。

案發時間為晚間8時許，為夜間部上課時間。白證稱，當時夜間部在上課，有學生在旁邊看。檢方認為，當時尚有學生在校內活動，許等4人圍堵、毆打白的舉動，已形成、營造出暴力氛圍，已致他人產生唯恐遭受波及的恐懼不安感受。

許等4人於警詢及偵訊中坦承不諱，與多位證人證述情節相符，並有醫院診斷證明書佐證，事證明確。

台南地院認為，許等人僅因細故，即在公共場所聚集尋事，造成公眾或他人的危害、恐懼不安，妨害社會安寧秩序，很不應該，惟念犯後能坦承犯行，與告訴人已達成民事和解，又考量其犯罪動機、目的、手段、參與程度、所生危害及素行紀錄等一切情狀，分別依法量處其刑。

台南地院認為，許男等人僅因細故，即在公共場所聚集尋事，造成公眾或他人的危害、恐懼不安，惟念犯後能坦承犯行，與告訴人已達成民事和解，給予緩刑機會。圖／本報資料照
台南地院認為，許男等人僅因細故，即在公共場所聚集尋事，造成公眾或他人的危害、恐懼不安，惟念犯後能坦承犯行，與告訴人已達成民事和解，給予緩刑機會。圖／本報資料照

延伸閱讀

停車輪胎離路面邊線超過40公分 女騎士從後撞上一生毀了

夾帶香菸賺差價 明德外役監藥師自首繳回3萬獲緩刑

陳凱凌涉貪性招待判8年 認罪且繳回犯罪所得減輕其刑

涉貪性招待繳回180萬元 台南經發局前局長陳凱凌判8年

相關新聞

馬國畢酒駕、檢方緩起訴1年 繳4萬元入庫

藝人馬國畢本月11日凌晨1時許酒駕行經建國南路、忠孝東路口時，警方攔查並實施酒測，酒測值達每公升0.3毫克。台北地檢署偵...

桃園男賺錢不養家還拿老母當人頭欠稅 執行署出招解氣

桃園一名解姓7旬老婦年邁失智且行動不便，根本無法開車，但名下突然多了一輛汽車，還積欠2年近萬元的燃料稅，被監理單位移送行...

台東五合一選舉檢舉獎金出爐 最高輕鬆領走40萬元

台東去年五合一選舉，地檢署積極宣導反賄及偵辦查賄成果豐碩，共發出140萬元檢舉獎金，其中，單筆最高單筆檢舉獎金輕鬆領走4...

因口角揪眾持鐵棍進校園痛毆他 台南高職生和解獲緩刑

台南許姓高職生去年9月7日晚間8時與白姓同學在校園內發生口角，返家後愈想愈生氣，隨後夥同蔡姓等3友人持鐵棍到校，當時夜間...

國民法官審案台中有10件 市警局找檢察官講習交流經驗

國民法官法已上路，其中繫屬台中地院的案件有10件，案量最多，台中市警局為讓刑案現場鑑識、勘查人員更瞭解國民法官法運作，找...

影／會員電子支付有漏洞 狂「詐」各大百貨賣場

會員電子支付疑有漏洞，林姓男子等3人以全新盜刷萬元詐騙手法，狂「詐」雙北市各大百貨賣場，詐取高價商品，再轉賣銷贓牟利，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦