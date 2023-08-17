因口角揪眾持鐵棍進校園痛毆他 台南高職生和解獲緩刑

台南許姓高職生去年9月7日晚間8時與白姓同學在校園內發生口角，返家後愈想愈生氣，隨後夥同蔡姓等3友人持鐵棍到校，當時夜間部在上課，許等4人仍當眾在校內圖書館前，分持鐵棍毆打白，致頭、頸、胸及手腳多處撕裂傷、挫傷，許等4人事後與白和解，均判6月且獲緩刑。

台南地院認許犯意圖供行使之用而攜帶凶器，在公眾得出入之場所聚集三人以上，首謀施強暴脅迫罪處6月，緩刑2年，另蔡、陳姓及另名陳姓男子3人均犯意圖供行使之用而攜帶凶器，在公共場所聚集三人以上，下手實施強暴罪，各處6月，均緩刑2年。

檢警調查，許與蔡等人為朋友，與白原不相識。許去年9月7日晚間8時許，在校園內與白發生口角，許返家後，仍對白感到不滿，邀集在夜市擺攤蔡男等3名友人一同前往學校，並提供鐵棍攜帶前往。

許等4人晚間8時47分許，在校內圖書館前分持鐵棍毆打白，致白受有頸、頭、胸、左側小腿、右側手部等多處撕裂傷、挫傷。後經警據報到場處理而查獲。

案發時間為晚間8時許，為夜間部上課時間。白證稱，當時夜間部在上課，有學生在旁邊看。檢方認為，當時尚有學生在校內活動，許等4人圍堵、毆打白的舉動，已形成、營造出暴力氛圍，已致他人產生唯恐遭受波及的恐懼不安感受。

許等4人於警詢及偵訊中坦承不諱，與多位證人證述情節相符，並有醫院診斷證明書佐證，事證明確。