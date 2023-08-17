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馬國畢酒駕、檢方緩起訴1年 繳4萬元入庫

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人馬國畢本月11日凌晨1時許酒駕行經建國南路、忠孝東路口時，警方攔查並實施酒測，酒測值達每公升0.3毫克。台北地檢署偵訊後請回，他鞠躬13秒致歉，表示絕對不會犯。北檢今偵結，考量他已認罪，依公共危險罪將他緩起訴1年，並支付公庫4萬元。

馬國畢8月10日晚間在新北餐敘，開車回南港住家，他開車行經建國南路、忠孝東路口時，警方攔查，聞到他身上有酒味，立即實施酒測，酒測值0.3。目前被依公共危險罪嫌偵辦，中午12點20分檢方訊後請回。

檢方訊後，馬國畢身穿白色上衣、臉色凝重走出候訊室，未回應媒體追問，僅默默說著「小心」、「對不起」，一路低頭，雙手合十走向北檢大門。

當時他走出大門後，停下並哽咽表示，基於僥倖自己再度做犯下一個低級錯誤，很抱歉浪費社會資源，保證絕對不會再犯，奉勸大家不要跟他犯下相同的錯誤。隨後，馬國畢鞠躬13秒致歉，快步離去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藝人馬國畢。記者蔣永佑／攝影
藝人馬國畢。記者蔣永佑／攝影

酒駕 馬國畢

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