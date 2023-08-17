國民法官審案台中有10件 市警局找檢察官講習交流經驗

國民法官法已上路，其中繫屬台中地院的案件有10件，案量最多，台中市警局為讓刑案現場鑑識、勘查人員更瞭解國民法官法運作，找來台中、台北地檢署主任檢察官、檢察官到市警局講習，一共兩天的課程，讓市警局第一線參與偵辦的人員，更能順利提供專業證言，協助國民法官審理。

台中市警局因應國民法官參審新制，在上周（7日、9日）兩天，邀請台中地檢署公訴組主任檢察官鄭葆琳、檢察官張凱傑、陳隆翔、台北地方檢察署主任檢察官高一書，辦理「國民法官法案件之鑑識實務探討及模擬法庭」、「國民法官法施行細則對鑑識人員之影響與因應」等課程，參訓的鑑識人員也事先收集實務上的疑義進行意見交流。

台中市警局鑑識中心主任柳國蘭說，現場勘察、鑑識人員都應深化鑑識專業知能的基本功，也要注意自證物採取、封緘、交接及鑑驗的合法性、同一性及完整性，也應保留檢驗跡證等相關佐證資料，以確保蒐採的跡證具證據能力。

柳國蘭說，因應國民法官上路，更具挑戰的是如何以口語化、圖表化、影像化的的方式，深入淺出的表達鑑識專業知識，讓參審的國民法官，能正確無誤的了解現場勘察人員所表達的意思，根據現場所提供的客觀證據，來認定犯罪事實並評議該有之刑度，以符合國民的期待，提升司法的信賴。