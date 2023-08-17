影／會員電子支付有漏洞 狂「詐」各大百貨賣場

會員電子支付疑有漏洞，林姓男子等3人以全新盜刷萬元詐騙手法，狂「詐」雙北市各大百貨賣場，詐取高價商品，再轉賣銷贓牟利，不法獲利近千萬元。保二總隊刑警大隊日前查獲林男等2 男1女涉有重嫌，警詢後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，林姓男子（34歲）、吳姓女子（33歲）、游姓男子（34歲）3人冒名利用中華電信「尊敬的客戶，您的中華電信積分將在三個工作日到期」或遠通電收「您的一筆通信費用XX元將在112年○月○日到期」等繳費到期通知簡訊，發送詐騙短網址，以小額款項未繳，使民眾卸下心防，遂而信以為真，點入該詐騙連結後，即依該網站所示之欄位輸入自己之信用卡號、到期月年、安全碼等相關資料於詐騙網站。

林男等人騙得被害人信用卡資訊，再綁定大型百貨賣場發行會員支付APP，利用該APP提供會員電子付款便利性，夥同集團成員自今年4月至6月間，利用會員電子支付漏洞陸續至臺北市天母、信義、中正、中山及新北市永和區等多處詐騙大型百貨賣場詐取高價商品，再轉賣銷贓牟取不當暴利，造成民眾及大型百貨賣場業者與銀行損失慘重，嚴重影響電子支付交易安全，初估該詐騙集團詐騙金額近千萬元，其犯罪手法可能擴及全台。

保二總隊刑警大隊會同新北市新店警分局日前報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，於今年8月初間拂曉出擊，順利逮捕犯嫌林男、游女、吳男等3人到案，起獲現金92萬餘元、黃金80餘公克、知名品牌空氣清淨機、高級化妝品等高單價奢侈品等詐欺所得贓物一批，警詢後依法送辦。