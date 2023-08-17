停車輪胎離路面邊線超過40公分 女騎士從後撞上一生毀了

方姓女子2年多前騎機車行經竹東一處道路，未注意前方有轎車停在路邊，直接撞擊轎車左後方，她腹部受重創，還得做大腸人工造口手術，檢方依過失傷害致人重傷罪起訴違規停車的高姓女車主。去年6月，方女因敗血症死亡，新竹地方法院判高女6月得易科罰金之刑；台灣高等法院駁回檢方上訴，並予緩刑2年。

道路交通安全規則規定汽車停車時應緊靠道路邊緣，前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾40公分。高姓女子2020年11月3日將轎車停靠路旁，未遵守規定，貿然跨占部分外側車道，後輪胎距離路面邊線超過40公分。方姓女騎士路過，卻直接撞上，傷勢嚴重，高姓女車主向到場處理的員警自首、坦承肇事。

因方女去年6月3日敗血症死亡，告訴代理人認為方女敗血症反覆，是因病菌躲在肝臟囊腫內，是車禍糞便溢出，細菌跑進肝臟囊腫撕裂處繁殖所致，且方女「囊腫大大小小上百顆」，也難以手術治療。

新竹地院認為，囊腫並不是因車禍所產生，方女的死亡是因與傷害無關的囊腫、敗血症造成，難認與車禍有因果關係，況且檢察官也沒主張高女涉犯過失致死罪。交通部公路總局新竹區監理所竹苗區車輛行車事故鑑定會鑑定，方女在日間光線良好的情況下，沒注意車前狀況而往右偏駛撞擊路邊停放的車輛，是肇事主因，高女跨占外側車道停車為次因，竹院認定高女仍然有責。

竹院依過失傷害致人重傷罪判高女6月徒刑，得易科罰金，檢方不服而上訴。