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法師臨時放鳥…喪家險誤時辰 下場要賠禮儀社7萬元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中紀姓法師和禮儀社約好為往生者誦經，當天卻臨時缺席，禮儀社被迫臨時另找法師，但也因喪家不滿只好減免治喪費7萬多元，禮儀社連同損失、名譽受害等對紀求償20萬元；法院審酌，一般人重視喪事時辰，紀未依約到場誦經造成損害，判紀應給付禮儀社7萬元，可上訴。

禮儀社主張，因承辦法事需求由員工今年1月2日透過LINE群組向紀姓法師下單，雙方確認法事時間、地點後，就成立承攬契約，但紀卻沒有在約定時間1月6日晚上9點半到場，直到法事結束後才傳LINE道歉。

禮儀社控訴，因紀未依約到場，他們為延誤避免喪家法事時辰，倉促下只好緊急再聯絡另一位法師，更因此遭受喪家指摘，並將原本治喪報價27萬1420元中減免掉7萬1420元。

禮儀社並就固有利益、名譽權損害等，各向紀求償7萬1420元、12萬8580元，一共20萬元；對此，紀姓法師經通知未到庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法院查，禮儀社和紀姓法師約定完成禮儀法事，結束後給予報酬，兩造間契約應屬承攬關係無誤，但紀卻沒有到場完成工作，導致禮儀社需緊急找他人處理，有相關對話截圖可佐證。

法院指出，本件兩造承攬契約的工作內容是禮儀法事，依一般民間喪禮習俗、宗教儀式，法事是為往生者誦經祈福、帶領往生者魂魄順利超渡，一般人篤信行事時辰、方位風水之吉凶關乎一家之興衰，因此喪事各種重要禮儀均需請人選擇吉日良辰，是相當重視特定時辰的習俗。

法院認為，紀姓法師未依約到場提供誦經服務，自屬民法第502條第2項，得解除契約之事由，並可歸責於紀，因此禮儀社求償有據，但就名譽因而受損部分未舉證，該部分請求無理由，判處紀應給付禮儀社7萬1420元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

法師 LINE

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