快訊

夏威夷野火燒出殖民的苦難史！當地原住民怎麼看？

早晨財經速解讀／金融股大跳水 2023還能存金融？美股再修正 特斯拉降價潮未停

太勵志！21歲AV女優考上台大 曾是資優班學生

八旬老翁賣場偷內褲 二審改判無罪理由：患失智症

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名八旬何姓老翁到賣場購物時竊取兩件平口內褲，共價值258元，離開賣場時，因防盜門發出警報，賣場店員當場攔下後報警，屏東地院一審簡易庭將老翁依竊盜罪判處1千元罰金，上訴後，二審屏東地院合議庭認為，老翁患有失智症，改判無罪，仍可上訴。

一審簡易庭判決指出，全案發生在2021年12月下旬，89歲何姓老翁開車到賣場購物，趁無人注意竊取兩件內褲共258元，走出店門時，因防盜門警報器發出聲響，店員報警，警方依竊盜罪移送。

二審合議庭指出，何姓老翁案發89歲，不到一個多月就滿90歲，年事已高，案發後兩個多月經診斷患失智症，根據高雄長庚醫院函覆相關說明資料，失智症是進化性退化性疾病，並出現記憶力減退影響日常生活，例如忘記東西放哪裡，經病程進展至生活能力下降，進而發生忘記已發生事件（如是否吃過飯），甚至忘記身旁熟悉人事物致幾乎需依賴他人在旁陪伴，以免發生走失等風險。

合議庭認為，老翁在2021年1月起到同年4月間就診追蹤紀錄，老翁有走失、忘記日常生活，例如關火、關水貨付款，研判當時應屬中度失智症狀態。

合議庭認為，失智症是一種漸進發展疾病，隨著病程階段惡化而逐漸遺忘身邊人事物，老翁在2021年3月診斷為中度失智症，必然經由輕度失智症發展而來，參考老翁家屬陪同就醫時表示，老翁從2021年下半年開始出現失智症狀，案發當時，確有可能處在輕度失智或是中度失智階段，而有遺忘事物導致漏未結帳的可能。

合議庭勘驗案發現場監視器畫面，老翁到賣場購物時，先到櫃台買兩件內褲，拿取找回零錢走出店門外，後來被店員找回，再從「襯衫內」拿出另外兩件內褲付錢，老翁「雙手拿不穩4件內褲，內褲滑落櫃台上」，重新收拾拿穩後，從現場離去，走出店門後又被店員請回來。

合議庭指出，老翁高齡90歲，當時在賣場櫃檯手持兩件內褲結帳，手上拿出數張一千元、數張一百元與1張五百元鈔票，最後拿五百元鈔票付錢，顯見老翁不是缺錢買內褲。此案既不能證明老翁因缺錢而萌生竊盜，也不能證明老翁有竊盜習慣，老翁是否有偷竊兩件內褲的故意，即有可疑，不能排除此次僅因年老失智而偶然發生一次漏未結帳誤會，因此改判無罪，全案可上訴。

高齡80多歲老翁到賣場購物偷兩件內褲，一審屏東地院簡易庭判竊盜罪處1千元罰金，上訴二審屏東地院合議庭認為，老翁患有失智症，改判無罪。圖為屏東地院外觀。圖／報系資料照
高齡80多歲老翁到賣場購物偷兩件內褲，一審屏東地院簡易庭判竊盜罪處1千元罰金，上訴二審屏東地院合議庭認為，老翁患有失智症，改判無罪。圖為屏東地院外觀。圖／報系資料照

失智症 內褲

延伸閱讀

為何不能停！騎樓停機車釀衝突 新北婦當街搧老翁2巴掌

李明川斜槓當歌手 進錄音室拒穿內褲

檳榔攤撿回收物 男竟伸手進女童姊妹花內褲強制猥褻

拜託先不要！Cardi B沒穿內褲「露出衛生棉條」　正對鏡頭5秒狂扭網全看傻

相關新聞

光電案設斷點？台南重大案件受關切

台南政商地方人士關係盤根糾結、環環相扣，檢警調偵辦學甲八八槍擊案、議長邱莉莉賄選案及前議長郭信良涉索賄上千萬元等重大案件...

南市經發局前局長陳凱凌涉貪判8年 藍轟太輕

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄、接受酒店飲宴及性招待，以購置豪宅超貸，並投資股票隱匿犯罪所得，他認罪繳回一百八十...

法師臨時放鳥…喪家險誤時辰 下場要賠禮儀社7萬元

台中紀姓法師和禮儀社約好為往生者誦經，當天卻臨時缺席，禮儀社被迫臨時另找法師，但也因喪家不滿只好減免治喪費7萬多元，禮儀...

八旬老翁賣場偷內褲 二審改判無罪理由：患失智症

屏東縣一名八旬何姓老翁到賣場購物時竊取兩件平口內褲，共價值258元，離開賣場時，因防盜門發出警報，賣場店員當場攔下後報警...

約聘僱人員之死 追出戒治所長涉收賄

台東戒治所林姓約聘僱人員涉嫌夾帶違禁品給張姓受刑人，自首被解聘後死亡，檢調追查發現所長劉振榮涉收受張的女友餽贈以特別禮遇...

夾帶香菸賺差價 明德外役監藥師自首繳回3萬獲緩刑

明德外役監衛生科李姓藥師，前年5月至去年5月間夾帶香菸入監，並私下販賣給陳姓收容人等4人，共賺取價差3萬4637元，後因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦