八旬老翁賣場偷內褲 二審改判無罪理由：患失智症

屏東縣一名八旬何姓老翁到賣場購物時竊取兩件平口內褲，共價值258元，離開賣場時，因防盜門發出警報，賣場店員當場攔下後報警，屏東地院一審簡易庭將老翁依竊盜罪判處1千元罰金，上訴後，二審屏東地院合議庭認為，老翁患有失智症，改判無罪，仍可上訴。

一審簡易庭判決指出，全案發生在2021年12月下旬，89歲何姓老翁開車到賣場購物，趁無人注意竊取兩件內褲共258元，走出店門時，因防盜門警報器發出聲響，店員報警，警方依竊盜罪移送。

二審合議庭指出，何姓老翁案發89歲，不到一個多月就滿90歲，年事已高，案發後兩個多月經診斷患失智症，根據高雄長庚醫院函覆相關說明資料，失智症是進化性退化性疾病，並出現記憶力減退影響日常生活，例如忘記東西放哪裡，經病程進展至生活能力下降，進而發生忘記已發生事件（如是否吃過飯），甚至忘記身旁熟悉人事物致幾乎需依賴他人在旁陪伴，以免發生走失等風險。

合議庭認為，老翁在2021年1月起到同年4月間就診追蹤紀錄，老翁有走失、忘記日常生活，例如關火、關水貨付款，研判當時應屬中度失智症狀態。

合議庭認為，失智症是一種漸進發展疾病，隨著病程階段惡化而逐漸遺忘身邊人事物，老翁在2021年3月診斷為中度失智症，必然經由輕度失智症發展而來，參考老翁家屬陪同就醫時表示，老翁從2021年下半年開始出現失智症狀，案發當時，確有可能處在輕度失智或是中度失智階段，而有遺忘事物導致漏未結帳的可能。

合議庭勘驗案發現場監視器畫面，老翁到賣場購物時，先到櫃台買兩件內褲，拿取找回零錢走出店門外，後來被店員找回，再從「襯衫內」拿出另外兩件內褲付錢，老翁「雙手拿不穩4件內褲，內褲滑落櫃台上」，重新收拾拿穩後，從現場離去，走出店門後又被店員請回來。