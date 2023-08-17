光電案設斷點？台南重大案件受關切

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，陳凱凌認罪且繳回180萬，一審判他應執行8年。圖／聯合報系資料照 台南政商地方人士關係盤根糾結、環環相扣，檢警調偵辦學甲八八槍擊案、議長邱莉莉賄選案及前議長郭信良涉索賄上千萬元等重大案件，在陳凱凌案宣判後，邱莉莉案適值地院法官事務分配調整，近二月未再開庭，另檢方偵辦郭信良案九月初押期屆滿，偵結起訴或延押與否，後續備受關切。

外界質疑上述案件與台南光電利益糾葛有關。事實上，陳凱凌在七股科技工業區等收受不正利益外，也遭檢舉在光電案上下其手，引來議會撻伐，市長黃偉哲更承諾任內絕不會審議台六十一線以西的太陽光電案。不過，業者砸下鉅額開發，加上不同陣營競逐各自利益，專案小組監控三年，隨關鍵人物之一陳凱凌貪汙案一審出爐，卻也形同相關重大案件斷點，與光電利益切割開來。

據調查，光電相關檢舉案件一直都有在蒐證、偵辦，也曾訊問過陳凱凌及相關人員，釐清相關案件審核、開發程序等事宜。迄今光電案後續發展，備受外界關注。