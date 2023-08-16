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夾帶香菸賺差價 明德外役監藥師自首繳回3萬獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

明德外役監衛生科李姓藥師，前年5月至去年5月間夾帶香菸入監，並私下販賣給陳姓收容人等4人，共賺取價差3萬4637元，後因監所人員去年5月20日在陳作業處所查獲違禁品香菸5條，李向廉政署自首台南地院認李犯後自首並坦承犯行，於偵查中已繳交犯罪所得，給予緩刑機會。

台南地院今天宣判，認李犯對非主管監督事務圖利罪，共4罪，各處6月、6月、6月、5月，均褫奪公權1年，應執行10月，褫奪公權1年。緩刑2年，並應向公庫支付3萬元，扣案犯罪所得3萬4637元沒收。

台南地院指出，李姓藥師坦承犯行，且有相關證人證詞、匯款單及相關證據資料，認被告犯行明確。同時，李自首且自動繳交全部所得財物，並於偵查中自白且已繳回犯罪所得，均依貪汙治罪條例規定減輕其刑。

台南地院審酌，李所為對公務員的廉潔形象產生損害，惟念李犯後自首並坦承犯行，於偵查中已繳交全部犯罪所得，犯後態度良好，且無犯罪前科，所詐取的金額非鉅。另審酌其品行、智識程度、家庭、經濟狀況等一切情狀，分別依法量處其刑。

至於李無前科，犯後自首且自始坦承犯行，確有悔悟，地院也給予緩刑2年，並應向公庫支付3萬元。

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台南地院審酌李犯後自首並坦承犯行，於偵查中已繳交全部犯罪所得，犯後態度良好，且無犯罪前科，所詐取的金額非鉅，判李應執行10月，褫奪公權1年，緩刑2年。圖／本報資料照
台南地院審酌李犯後自首並坦承犯行，於偵查中已繳交全部犯罪所得，犯後態度良好，且無犯罪前科，所詐取的金額非鉅，判李應執行10月，褫奪公權1年，緩刑2年。圖／本報資料照

自首 台南 主管

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