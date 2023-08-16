寫真集、雜誌、電影別亂傳！雜誌公會籲大眾不要在群組傳檔 小心被告

網路與LINE通訊群組上，不時有人會傳閱各種未經授權的報章雜誌PDF檔，尤有甚者將整本雜誌電子版被公開發布與傳送，但不管是原PO者或轉傳者都已觸法。台北市雜誌公會成員包括天下雜誌、商業周刊、今周刊8月4日大動作，聯手向被檢舉的非法散布特定人提起違反著作權法告訴，雜誌公會也呼籲社會大眾勿以身試法。

住在新北市新店區的李姓檢舉人指出，日前在通訊軟體群組中發現，郭姓民眾公然於有數百人的Line社群轉傳今周刊及天下、商周、先探投資周刊等整本雜誌內容，疑似已侵害著作權人的「重製權」及「公開傳輸權」，他保存事證後即向內政部警政署保二總隊檢舉，並函告被侵權的相關媒體。

依據李姓檢舉人提供具體事證及證詞，包括天下雜誌、商業周刊、今周刊連同雜誌公會代表，8月4日共同向保二總隊刑事警察大隊偵一隊報案，對涉嫌侵權的郭姓民眾提告。

今周刊發行人梁永煌指出，在網路與通訊軟體上非法散布報章雜誌內容，社會好像司空見慣，但這些行為已侵犯著作權法及嚴重影響媒體正常銷售營業的權益，社會不該再漠視，他很感謝像李先生一樣有正義感的人挺身而出，天下雜誌及商業周刊也共同疾呼大眾應該尊重著作權、打擊不法。