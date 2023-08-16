酒駕男10年內又酒駕撞死老翁 南投首件國民法官案

鄒姓男子酒駕撞死騎機車李姓老翁，鄒男曾酒駕判刑確定，10年內又酒駕撞死人遭收押至今；全案今天偵結起訴，成為國民法官法今年1月1日施行後，南投地檢首件起訴案。

45歲鄒男今年6月18日晚間酒後駕車經草屯鎮中正路與富德街口撞死72歲李姓機車騎士，鄒男涉犯刑法第185-3條第3項前段、第1項第1款之曾犯不能安全駕駛罪，經有罪判決確定後10年內再犯同條第1項致人於死罪嫌重大且有逃亡之虞，遭檢方向法院聲請羈押獲准。

南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官蘇厚仁偵辦在押鄒姓被告涉10年內再犯酒駕撞死老翁案，今天偵查終結提起公訴，鄒姓被告隨案移送法院，經檢察官到庭表示意見，法院裁定繼續羈押，成為南投地檢署於國民法官法實施後首件起訴的國民法官法案件。

南投地檢署指出，鄒姓被告民國105年酒駕觸犯不能安全駕駛罪經有罪判決確定並執行完畢，但在10年內、112年6月18日再次因酒駕觸犯不能安全駕駛因而致人於死罪嫌，全案偵結前由檢察長黃元冠親自召開偵查公訴銜接會議，深入討論犯罪事實、證據等事項。

南投地檢署表示，國民法官法今年1月1日正式施行，第一階段適用案件類型都為「故意犯罪因而發生死亡結果」，投檢在新制施行前全面規劃及完善各項整備，針對此案會全力以赴、周延蒐證，使犯罪事實精準還原，務期彰顯正義，也強調持續嚴辦酒駕犯行。

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