土地糾紛男連2日公然侮辱女鄰居「妳吃重鹹！」 判拘役20天

高雄謝姓男子與女鄰居因土地使用問題，素來相處不睦，去年12月見女鄰居工作時，辱罵她「難看，腳開那麼大」，次日在路上見兒子與她互奪宣傳單糾紛，再次辱罵她「你吃重鹹！」影射她對其子性騷擾，檢方依法提起公訴，謝男被橋頭地院判20天拘役，可易科罰金，折算2萬元。

去年12月11日下午1時許，謝男見女鄰居頭戴斗笠，身著長袖長褲正忙於鏟石塊勞動，竟用台語對她辱罵「難看，腳開那麼大」、「性騷引蝶，引蝶你知不知，引蝶，當作性騷引蝶」指摘她刻意裝扮自己以吸引眾人的目光。

次日，同一地點，謝男見兒子與女鄰居互奪宣傳單，發生肢體糾紛，竟又出口傷人，以「白賊蘭，七十歲擱得性騷擾」、「吃重鹹，妳耶！妳吃重鹹耶，年輕的也要」、「你拉我兒子，拉進你們的菇寮裡」等語，辱罵及指摘女鄰居說謊、性騷擾，貶損對方。

對於這些不堪惡言，女鄰居有現場錄影為證，而在法院審理時，謝男也坦承不諱。由於，謝男所為已觸犯刑法公然侮辱罪以及誹謗罪，合議庭審酌，謝男不思理性處理糾紛，恣意在公共場所散布侮辱及誹謗性言語，貶損對方社會人格、名譽，實有不該。