快訊

直播／控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

郭台銘參選總統？ 民進黨高層指「他壓力越來越大」：會做好準備

未婚陸劇男神被爆私生子「不止一個」 他親上火線回應：只有一個兒子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土地糾紛男連2日公然侮辱女鄰居「妳吃重鹹！」 判拘役20天

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄謝姓男子與女鄰居因土地使用問題，素來相處不睦，去年12月見女鄰居工作時，辱罵她「難看，腳開那麼大」，次日在路上見兒子與她互奪宣傳單糾紛，再次辱罵她「你吃重鹹！」影射她對其子性騷擾，檢方依法提起公訴，謝男被橋頭地院判20天拘役，可易科罰金，折算2萬元。

去年12月11日下午1時許，謝男見女鄰居頭戴斗笠，身著長袖長褲正忙於鏟石塊勞動，竟用台語對她辱罵「難看，腳開那麼大」、「性騷引蝶，引蝶你知不知，引蝶，當作性騷引蝶」指摘她刻意裝扮自己以吸引眾人的目光。

次日，同一地點，謝男見兒子與女鄰居互奪宣傳單，發生肢體糾紛，竟又出口傷人，以「白賊蘭，七十歲擱得性騷擾」、「吃重鹹，妳耶！妳吃重鹹耶，年輕的也要」、「你拉我兒子，拉進你們的菇寮裡」等語，辱罵及指摘女鄰居說謊、性騷擾，貶損對方。　

對於這些不堪惡言，女鄰居有現場錄影為證，而在法院審理時，謝男也坦承不諱。由於，謝男所為已觸犯刑法公然侮辱罪以及誹謗罪，合議庭審酌，謝男不思理性處理糾紛，恣意在公共場所散布侮辱及誹謗性言語，貶損對方社會人格、名譽，實有不該。

惟考量謝男犯後坦承犯行，並無前科紀錄，基於連2日犯行，法院依誹謗罪，分別判他拘役10日及拘役15日，並以多數犯罪責任遞減原則，合併執行兩罪，判20天拘役，可易科罰金，折算2萬元。

橋頭地方法院外觀照。本報資料照片
橋頭地方法院外觀照。本報資料照片

鄰居 性騷擾

延伸閱讀

賣厝阿明／夫妻間贈與 土增稅免徵、不課徵懶人包

8家砂石場占國有地 最大6.7公頃 爐渣廢棄物恐汙染花蓮土地

爆性騷後事隔50天 黑人陳建州現身地檢署這麼說

被「大牙」指控性騷 「黑人」陳建州今北檢出庭應訊

相關新聞

涉貪性招待繳回180萬元 台南經發局前局長陳凱凌判8年

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，陳凱凌認罪且繳回180萬，他表示，深...

蘿莉塔指李沐晴「吃別人的男友和老公」 判賠10萬元確定

藝人蘿莉塔（本名李晨菲）在臉書留言指藝人李沐晴「吃別人老公」被控加重誹謗罪，刑事判刑2月得易科罰金定讞；民事部分，李沐晴...

台南真理佛堂縱火燒死7人 凶嫌無期徒刑判決二度被撤銷

男子曾文彥4年前在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死2傷悲劇，一審判曾死刑，二審改判無期徒刑，被撤銷發回更審，台南高分院...

危險！王陽明台北市區飆速90km 900萬名車恐吊扣牌照

藝人王陽明日前在YouTube頻道「Empire MotorClub」分享自己試駕900萬的BMW XM影片，竟在忠孝東...

鏡電視前董座爆案件遭檢方刻意擱置 北檢澄清：勿做無謂揣測

時代力量立委陳椒華昨日控告鏡電視7名股東涉犯使刑法公務員登載不實等罪，鏡電視前董事長陳建平昨發聲明指控，去年5月他告發鏡...

土地糾紛男連2日公然侮辱女鄰居「妳吃重鹹！」 判拘役20天

高雄謝姓男子與女鄰居因土地使用問題，素來相處不睦，去年12月見女鄰居工作時，辱罵她「難看，腳開那麼大」，次日在路上見兒子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦