罵前夫「沒資格有我血脈的小孩」 女悶死親兒後輕生獲救今開庭

36歲許女因感情、經濟等多種因素，去年10月涉嫌殺了兒子後持刀自殺被救回，被依殺人罪嫌起訴。新北地方法院今天開庭審理，由6位國民法官、4位備位國民法官與三位職業法官組成合議庭審理。

此案爭點為犯行是否適用自首減刑、情堪憫恕與無行為能力。今天上午進行犯罪事實的證據調查，下午則調查責任能力證據，庭審將從今天開始到下周一，周六、周日休庭，預計本月22日即下周二將宣判。

檢方起訴，許女與前夫離婚後，不甘婚姻成空，與前夫約定以每隔1至2周輪流照顧方式照顧兒子。許女去年中被裁員後，去年10月在家中以枕頭悶住兒子口鼻殺害兒子後輕生。

前夫聯繫不上許女，帶著警方到許女住所破門，才發現自刎的許女與出現屍斑的兒子，經送醫許女救回一命，許女稱是因找不到工作經濟陷困，加上認為前夫外遇、感情不順遂才殺兒，但許的前夫表示會提供許女經濟支援，兒子也是與許女輪流照顧。檢方送鑑定後發現犯案時許女沒有符合減刑的要件，依殺人罪起訴許女，並請法院依兒少法加重其刑。

庭審時檢方出示許女和兒子教師的對話，指出許女常以各種理由替兒子請假，除了肚子痛、身體不舒服，還有回南部、她上班要遲到無法帶孩子上學等理由，有時也會無故不到校，老師曾聯繫許女不上，轉而聯繫她前夫，她卻責怪老師不該聯繫前夫，請假時稱會替兒子補課、指導作業也沒有達成，讓兒子跟不上學校的學習進度。

檢方指出，許女在手機與平板中留下兩種版本的遺書，稱從小到大都得不到家人討喜，想靠婚姻逃家，卻得到失敗的婚姻，丈夫還出軌，又遇上重要親人相繼離世，讓她對人生絕望，也因此在上班恍神被開除。被辭退後她在家休息1、2個月，覺得自己生病了但沒看醫生，幾度產生輕生念頭。

許女在遺書內指控前夫家「沒資格有她血脈的小孩」，並指控前夫和小三在一起，闡述殺兒理由是覺得兒子和自己太像了，怕兒子也跟她一樣得不到社會認可，兒子也說只想跟她在一起，「希望可以火化後和兒子放在一起」。

檢方認為，許女在案發前兩天、案發當天都以各種理由幫兒子請假，前兩天稱打疫苗身體不舒服，案發當天稱睡過頭「會晚一點到」，但其實那時她已開始在寫遺書，並在又被老師催促後改幫兒子請假，認為許女能編造正常人所能接受的理由替兒子請假，加上遺書內敘事流暢，顯示許女並未失去行為能力。

辯護人則以許女病歷顯示罹有重度憂鬱症，案發當時已發病，認為許女當時並無行為能力，另外兩種版本遺書「是因為系統自動備分」，以她在案發後於醫院製作筆錄時向警方坦承殺兒，遺書內也提到殺兒原因等，認為符合自首減刑。案件預計本月22日即下周二將宣判。