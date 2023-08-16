台南真理佛堂縱火燒死7人 凶嫌無期徒刑判決二度被撤銷

男子曾文彥4年前在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死2傷悲劇，一審判曾死刑，二審改判無期徒刑，被撤銷發回更審，台南高分院更一審認為曾現階段再犯可能性雖高，但有矯正、改善可能性，再判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院今再度撤銷判決，發回更審。

最高法院指出，更一審判決認為曾的反社會型人格障礙症，確實為精神異常，因此造成衝動控制能力不足，符合公政公約應迴避死刑，但此部分與嘉南療養院鑑定意見不符，判決理由矛盾、欠備。

再者，更一審僅憑自行查閱的文章，推論曾隨年紀增長、長期監禁，可大幅降低再犯可能性，卻未具體說明不採鑑定意見指曾反社會型人格障礙症沒有改善可能、有極高再犯可能性的理由。

最高法院指出，一審判決認為曾有高度再犯可能性，沒有教化矯正的可能，作為判死刑的主要理由，案關人命重典，應該詳加調查釐清，且針對嘉南療養院鑑定意見，建議再諮詢矯正教化專家意見，但更一審也未詳查。

最高法院表示，更一審判決既然認定曾符合自首要件，卻以不是出於真誠悔悟為由，認為不宜減刑，與公政公約宣示適用死刑案件須考慮「具體減刑因素」的意旨不符，判決撤銷發回更審。

曾文彥2017年間在真理佛堂前輩堂居住，因發生口角衝突而離開，他2019年4月3日出獄後想回前輩堂居住遭拒，心生怨恨，又因和家人爭執，生氣失望之餘，將情緒轉為報復攻擊。