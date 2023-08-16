又見PUA！國軍士兵情勒12歲少女口爆吞精 不吞就喝尿

國軍一名林姓士兵去年6月透過網路遊戲結識年僅12歲的少女「小于（化名）」，明知對方未成年，仍利用俗稱「PUA（PICK UP ARTIST）」的把妹搭訕術勸誘對方發生性關係，還怪對方口交沒有吃他的精液，命令下次沒吃精液就要喝尿，結果聊天訊息曝光，被桃園地院依妨害性自主判處4年徒刑。全案可上訴。

判決指出，林姓士兵（2020年8月入伍、2022年11月退伍）透過網路遊戲和「小于」成為男女朋友，明知對方未成年，2022年7月仍在未違反對方意願情況下，4度在旅館和對方發生性關係，後來因為對方跟其他網友聊起2人關係，犯行因此曝光。

審理時，林姓士兵坦承不諱，希望法院審酌他犯後始終坦承，予以減刑機會，但請求未被採納。

法院調查，林姓士兵案發時仍在服役，應以陸海空軍刑法論處。林男雖然全部坦承，且案發時與「小于」是男女朋友，但從2人交往時的聊天紀錄可見「小于」向林道歉時，林回覆「「我不會相信妳，因為妳答應我的事，妳也沒有做到」、「跟妳說吃精液，妳有吃嗎」等語。當「小于」答覆「下次我一定吃」時，又說「見面要幫我口爆吞精」、「如果沒有精液就喝尿」等語。