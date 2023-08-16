台銀襄理盜領9客戶 8447萬養小三、小四判8年6月上訴遭駁

台灣銀行宜蘭蘇澳分行襄理張家慶盜領9名客戶8447萬餘元，不法所得幾乎全用在包養呂姓小三、邱姓小四，張去年3月捲款逃亡，被新北地檢署通緝歸案，調查後依違反銀行法等罪起訴。新北地院判處張8年6月徒刑，沒收已查扣存款、不動產與送給呂女、邱女的名牌包、現金，並追徵不足部分。台灣高等法院今駁回檢察官和張等人上訴。

張家慶去年3月9日遭免職，和黃姓妻子則在2021年離婚，兩人有3個小孩。

檢警調查，2012年張因積欠信貸，先盜領謝姓客戶300萬1千元存款，1個月就周轉將錢還給客戶，卻也因此養大胃口，詐騙多名客戶。前年7月張因支付呂女、邱女龐大生活費和楊姓客戶假基金配息導致資金壓力大，鋌而走險，趁擔任銀行櫃檯人員，經手客戶申請網路銀行權限，開通林姓客戶網路銀行，並將林的1500萬元定存解約，匯到自己的戶頭。

張家慶自知紙包不住火，去年3月曠職並逃亡，台銀清查才知張盜領、詐取客戶存款。檢方查出張詐騙9名客戶，金額高達8447萬餘元。張遭緝獲後坦承犯行，稱犯罪所得多用於支付小三、小四的生活費。

檢方發現，邱女是酒店妹，與張簽定包養契約時年僅20歲，邱女提供「性服務」換取每月20萬包養金。檢方認定這部分是「勞務所得」，不應沒收，但因張姓4年來每年都無償贈送邱女10萬生日獎金，則應沒收。

張被新北地院認定犯11條銀行法背信罪、無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，遭判8年6月徒刑，黃姓前妻取得的355萬7021元犯罪所得也沒收，兩人和檢察官皆上訴。

高院認為一審量刑時，已說明張家慶身為台銀職員，犯行期間不僅長，犯罪所得金額也龐大，嚴重侵害銀行和客戶的財產，且台銀雖代為償還被害客戶款項，張卻沒還錢，一審判決妥適。

黃姓前妻上訴表示，她所有宜蘭房地的貸款多由張家慶的薪資扣繳，與犯罪所得無關，不符第三人沒收要件。高院認為金錢為代替物，不同來源取得的金錢，可互相流用或替用。案發期間張因積欠數百萬元債務、投資虧損上千萬元及包養女人每月花費數十萬元，薪資根本不足以支應，才陸續犯罪，獲取的高額犯罪所得與清償房地貸款具有利得關聯性。