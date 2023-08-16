涉貪性招待繳回180萬元 台南經發局前局長陳凱凌判8年

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，陳凱凌認罪且繳回180萬，他表示，深感後悔、深切反省，希望法官能輕判，還能繼續其人生，照顧年邁雙親及稚子。台南地院下午宣判，判陳應執行8年，他當庭聽判後，向法官鞠躬致意，律師當庭再提具保。

對於判決結果，台南市政府發言人田玲瑚表示，尊重司法判決。

台南地院指出，陳凱凌犯公務員利用職務上機會詐取財物罪處4年6月，褫奪公權5年；又犯公務員假借職務上機會，故意犯詐欺得利罪處2年6月，褫奪公權3年；又犯公務員財產來源不明罪處2年，褫奪公權2年；又犯三人以上共同詐欺取財罪處1年2月；又犯一般洗錢罪處10月併科罰金10萬元。應執行8年，褫奪公權5年。已缴交犯罪所得180萬元及未扣案犯罪所得441萬多元均沒收。

另同案被告翁東明犯三人以上共同欺取財罪處1年，緩刑2年，向公庫支付100萬元。

陳凱凌自去年12月羈押迄今約8月，繼建商陳福成繳納600萬公益捐而獲緩刑，律師也認陳凱凌等被告均認罪，無串供或逃亡之虞，再次聲請具保仍遭駁回。

經發局前局長陳凱凌被控經手七股工業區開發案，向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益近200萬元，且以購置豪宅名義，夥同建商、代銷公司超貸296萬元，檢方依貪汙、財產來源不明、洗錢等罪起訴陳；

台邦建設公司董事長陳福成、鼎立代銷公司負責人翁東明則被依偽造文書與詐欺取財罪起訴。陳福成認罪，經檢察官同意認罪協商程序後，台南地院認他犯共同詐欺取財罪處1年，緩刑2年，並應支付600萬元。

檢方指出，陳凱凌自2020年起擔任經發局長，對七股工業區及沙崙科學園區等開發案有規畫決策權。他擔任桃捷公司總經理期間，透過公司人員結織在台中從事營建工程的黃姓業者，得知黃有爭取承攬公共工程下游分包工程需求。

陳凱凌即將就任局長前後，不斷向黃聲稱，經發局的七股科技工業區開發案，可利用其職權影響得標廠商，除可將土方工程轉包給黃的公司外，其他諸如台南市綠能產業園區、沙崙智慧綠能科學城、西市場周邊街廓整建工程，也可要求得標商將部分工程轉包給黃。

事實上，陳凱凌明知工業區開發案下游分包工程，均由承攬廠商自行決定締約廠商，他無權干預，也未曾向相關得標廠商提出轉包工程的請求。

陳凱凌認為業者有求於他，多次向黃索賄，甚至要求供酒店飲宴及性招待。2020年間，陳凱凌收受黃交付現金180萬元，另加酒店消費、性交易及旅館住宿費，共有14萬2200元。

黃後來發現，七股工業區開發案的得標廠，早已將河川疏濬取土及整地工程分包給特定廠商，其他綠能產業園區、沙崙科學園區等標案，也非其有能力承攬，驚覺遭陳凱凌訛騙。

另外，陳凱凌於2021年以購買豪宅機會，不但與台南市議長邱莉莉、民進黨前中執委郭再欽為鄰，更與陳福成、翁東明協商，以2160萬元購入房屋及車位，但合約書上卻虛偽登載買賣價金2568萬元。