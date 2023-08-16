危險！王陽明台北市區飆速90km 900萬名車恐吊扣牌照

藝人王陽明日前在YouTube頻道「Empire MotorClub」分享自己試駕900萬的BMW XM影片，竟在忠孝東路上以時速90公里飆車，從影片中可發現為白天車多時段，若發生事故後果恐不堪設想。北市大安分局今受訪時透露，已發文給車主到案說明，若確認有超速等違規事項，將依道交條例開罰；最嚴重可吊扣牌照。

王陽明在YouTube上傳試駕900萬的BMW XM影片，有網友發現他是在台北市大安區忠孝東路上試車，背景為白天、車多時段，為了展現車輛性能，王陽明竟重踩油門，儀表板上的時速達到90公里，早已超過速限50公里的規定，換友人試駕後，王在後座也未繫安全帶，相當危險。

不少網友在影片下方留言，批評王陽明做出最壞示範，還點出王違反了3大交通規則，包括「坐後座未繫安全帶」、「駕駛人轉頭聊天」，以及在台北市區「超速駕駛」。

對此，大安分局警方受訪時表示，已經發文通知車主到案說明，調查駕駛人視否有違規行為，也會調監視器、行車記錄器來查看，並要求駕駛說明駕車狀況。警方表示，會以影格、行進距離來換算當時車速，並且送交專業單位進行鑑定。

大安分局說，看了王陽明試車的影片，發現儀表板車速確實在80到90公里之間，依照「道路交通管理處罰條例」規定，若車速超過速限未達40公里，可處1200元至2400元罰鍰；若超速40公里以上，可處6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣牌照半年。

事實上，今年7月新版本的「道路交通管理處罰條例」中，就已經修改超速規定，將原本的「超過規定之最高時速60公里」改為「40公里」，最高罰鍰從2萬4000元也提高為3萬6000元；不過也引發民眾反彈，還提案反對修法內容，並批評「整體用路環境彷彿倒退數10年，降低速限不應該成為解決道路安全問題的唯一方案」、

交通部也於上28日回應提案指出，鑑於國際上均把速度管理列為提升道路安全關鍵因素，嚴重超速相較一般超速屬惡性違規，速度愈快駕駛人視角愈狹窄，反應時間愈短，如發生交通事故，將肇生重大危害。

交通部列出近5年嚴重超速案件數據，分別為8066件、8735件、11853件、15696件、15297件，有持續上升趨勢，去年超過速限40公里以上件數更高達9萬多件，輕忽超速帶來的危險性，修法可嚇阻嚴重超速行為，對於提昇道路交通安全有一定助益。