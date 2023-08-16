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國軍再爆共諜！現役少校交付機密文件 檢聲押禁見

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄高分檢今年1月偵辦三軍校級軍官販售軍事機密案，當時收押3名現役軍官，檢方已在今年4月偵結起訴，原認案件已告一段落，檢調清查時資料時，另外又發現一名鄭姓少校涉案，昨天訊問後，今依違反國家安全保護法等罪，向法院聲押禁見。

此案以劉姓空軍退役上校為首，劉男2013年退伍後到大陸經商，後來結識陸方人士，轉而被吸收成為共諜，他接受陸方指示，在台成立空殼公司，成為台灣、大陸兩地的資金中轉站。

由於劉退伍前官拜上校，在軍中仍有人脈，於是遊走兩岸間，拉攏現役國軍軍官入夥，若有軍官提交國軍相關資料，劉就會給予3至10萬元不等報酬，粗估組織發展8年來，至少有6名現役陸、海、空軍官被他吸收。

檢調布線多年後收網，今年1月連同發展組織的劉男在內，帶回現役孫姓中校及劉姓、龔姓、鄧姓、林姓、劉姓少校等七人。其中劉姓退役上校及孫姓中校，劉姓、龔姓少校聲押獲准，其餘3人則以10至20萬元交保。

今年4月，高雄高分檢偵結後，已將劉姓退役上校在內等7人起訴，案件目前繫屬高雄高分院，未料檢方偵辦時，根據掌握的資料，發現還有另一名鄭姓少校也涉嫌將機密文件交給劉姓退役上校。

昨天高雄高分檢發動搜索，帶回涉案的鄭男訊問，今早依違反國家安全法、國家機密保護法等罪，向高雄高分院聲押禁見。

當時這起7名現、退役軍官涉入的共諜案，遍布陸、海、空三軍，顯示陸方對台滲透已達各角落，國軍於案發後還將此案列入保防教材，提醒基層官兵勿為貪取微薄收入，將軍事機密交付給第三人，未料事隔7個月，又傳有軍官涉嫌洩密。

鄭姓少校涉嫌交付軍事機密文件給劉姓退役上校，今被檢方聲押禁見。記者張議晨／翻攝
鄭姓少校涉嫌交付軍事機密文件給劉姓退役上校，今被檢方聲押禁見。記者張議晨／翻攝

國軍 空軍 共諜

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