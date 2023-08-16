逼舔尿、燒體毛、口塞香蕉凌虐致死 主使者判關7年3月定讞

男子魏雋弦和友人謝志雄、蔡裕豐4年前施暴和蔡有債務糾紛的黃姓男子，脫光衣服再以繩子綑綁黃，為阻止呼救拿香蕉塞口、打火機灼燒下體體毛、逼舔尿，最終黃傷重不治，最高法院依傷害致死罪判刑7年3月定讞。

謝志雄去年已被最高法院依最高法院判刑7年2月定讞，而蔡裕豐仍被台北地檢署通緝中。

魏雋弦、謝志雄、蔡裕豐2019年4月24日凌晨於台北市萬華區某清茶館巧遇黃，因蔡和黃有債務糾紛，攔下黃另闢處所談判。魏雋弦等人當天凌晨1時40分至3時20分拳擊、腳踢黃的胸腹部、背部、四支，再拿牌尺毆打黃的手部，再輪流持跳繩抽打黃的身體。

蔡裕豐之後喝令黃脫去衣物，謝志雄以繩索捆綁住黃的雙手，將香蕉塞入黃的嘴巴阻止黃呼救，又持打火機燒灼黃下體的體毛。期間，黃因遭毆打而尿失禁，蔡命令黃舔噬地面上的尿水。

魏雋弦等人一陣圍毆後，黃的行動、意識力大減，且施虐處地板有尿液、水漬和散落的香蕉果肉，變得濕滑，魏等人要求黃「5分鐘內穿好衣服就送你去醫院」，黃從地板爬起卻滑倒，因頸椎脫臼、位移而死亡。

魏雋弦否認犯行，供稱有他當時只是跟在蔡的後面，沒有綑綁黃、沒有剝奪黃的行動自由，他在現場當時雖有打黃的手臂、在聊天過程中有大小聲，沒有要殺害黃的意思，他沒有預料到黃會死，且黃死亡與他的傷害行為沒有因果關係，且黃倒地後，他有幫黃做CPR，並通知救護人員，當場開擴音指導教他怎麼做急救。

一審認為魏等人待救護人員到場後立即倉皇逃離，也沒有和家屬和解，難認有悔悟之心，且一度沒有正當理由不到庭審理，經發布通緝才到案，有逃亡的事實，依傷害致死罪判魏9年6月徒刑。

二審認為魏在一審判決後坦承犯行，並和被害家屬達成和解賠償損害，家屬也同意法院從輕量刑，審酌量刑基礎已有變動，撤銷原判決，改判7年3月徒刑；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。