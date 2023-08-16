台東戒治所長劉振榮疑包庇受刑人 地檢署分案偵辦

法務部矯正署政風單位調查涉殺警的「星二代」易寶宏獲准到外役監服刑，爆出台北監獄承辦科員涉貪遭移送外，也意外爆出台東戒治所主要幹部，遭人檢舉包庇特定受刑人，遭台東地檢署搜索及傳喚相關人員。地檢署表示，目前已分案偵辦中。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，今年7月間指揮調查局台東調查站前往台東戒治所搜索，並傳訊所長劉振榮、胡姓戒護科長及數名職員和受刑人。劉於檢察官訊問時坦承有接受餽贈，但沒有對價關係，而張姓受刑人也未受特別禮遇，分別將2人均以10萬元交保候傳。

法務部矯正署台東戒治所今年6月間發生林姓約聘僱人員涉嫌夾帶違禁物品給張姓受刑人，被所方發現將其帶往地檢署自首，並將給予解聘；未料，事發幾天後林員被人發現在家死亡，胸口有利刃刺傷，懷疑是輕生，但家屬認為林已自首沒理由自殺。