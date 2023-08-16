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台東戒治所長劉振榮疑包庇受刑人 地檢署分案偵辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

法務部矯正署政風單位調查涉殺警的「星二代」易寶宏獲准到外役監服刑，爆出台北監獄承辦科員涉貪遭移送外，也意外爆出台東戒治所主要幹部，遭人檢舉包庇特定受刑人，遭台東地檢署搜索及傳喚相關人員。地檢署表示，目前已分案偵辦中。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，今年7月間指揮調查局台東調查站前往台東戒治所搜索，並傳訊所長劉振榮、胡姓戒護科長及數名職員和受刑人。劉於檢察官訊問時坦承有接受餽贈，但沒有對價關係，而張姓受刑人也未受特別禮遇，分別將2人均以10萬元交保候傳。

法務部矯正署台東戒治所今年6月間發生林姓約聘僱人員涉嫌夾帶違禁物品給張姓受刑人，被所方發現將其帶往地檢署自首，並將給予解聘；未料，事發幾天後林員被人發現在家死亡，胸口有利刃刺傷，懷疑是輕生，但家屬認為林已自首沒理由自殺。

而林員死亡後，法部部政風單位接獲檢舉介入調查，意外發現張姓受刑人的女友頻繁進出所長辦公室，於是交由台東地檢署指揮調查局台東縣調查站偵辦。台東戒治所表示，劉在事發後已經調回矯正署後勤資源組副組長靜待調查，所方也將全力配合偵辦。

前台東戒治所所長劉振榮，疑涉包庇特定受刑人，遭檢察官複訊後以10萬元交保候傳；矯正署並將劉調離接任後勤資源組副組長靜待調查。記者尤聰光／翻攝
前台東戒治所所長劉振榮，疑涉包庇特定受刑人，遭檢察官複訊後以10萬元交保候傳；矯正署並將劉調離接任後勤資源組副組長靜待調查。記者尤聰光／翻攝
法務部矯正署台東戒治所，遭人檢舉所內幹部包庇特定受刑人涉貪，台東地檢署日前搜索及傳喚相關人員，並已分案偵辦。記者尤聰光／攝影
法務部矯正署台東戒治所，遭人檢舉所內幹部包庇特定受刑人涉貪，台東地檢署日前搜索及傳喚相關人員，並已分案偵辦。記者尤聰光／攝影

台東 受刑人 自首

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