「林口王」亞昕國際董座 涉內線交易遭訴

地產界人稱「林口王」的營建商亞昕國際董事長姚連地，涉嫌在2020年11月間，於公司公告土地處分交易重訊的法定禁止交易期間內，以人頭親友兩度內線交易，擬制性獲利46萬餘元。台北地檢署今依證交法內線交易罪起訴姚男及公司陳姓財會副理、林姓出納共3人，檢察官考量3人均在偵查中認罪，如交回全部犯罪所得，將建請法院宣告緩刑。

檢調調查，亞昕國際2020年11月25日發布重大訊息，指出經北市府都更及爭議處理審議會通過，將與佳穎精密簽訂共同投資興建契約，雙方各自提供名下北市大安區學府段共20筆土地進行都更，共同合作興建房屋。

當中，亞昕將以每坪550萬元賣出北市大安區一處250坪的土地，交易金額為13.74億元，對象為佳穎精密企業，但姚連地等3人卻在上述重訊公布的18小時內，多次違法以內部人進行內線交易。

今年4月28日，檢調對姚男等人發動搜索、約談，訊後姚男以100萬元交保，他辦保離去時表示，自己因不懂法律，上述土地交易期間的那幾天禁止買股，因此與親友買了幾百張公司股票，作為長期投資之用，對於誤觸法網及對外界造成困擾致歉。