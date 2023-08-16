快訊

同志母女一個率性一個暖心 同平安從隱藏到活出自己

夏威夷野火增至101死！州長坦言：僅辨識出4名死者身分

陳建州結束半小時庭訊 大雨中濕身鞠躬比讚

受刑人女友進出辦公室頻繁 前台東戒治所長涉貪交保

中央社／ 台東縣16日電

矯正署台東戒治所張姓受刑人女友，經常出入前所長劉振榮辦公室，經調查劉和胡姓科長涉嫌收受餽贈，檢方均以10萬元交保，劉振榮目前調回矯正署。

法務部矯正署台東戒治所今年6月間發生林姓約聘僱人員涉嫌夾帶物品給張姓受刑人，所方發現後帶著林員前往台東地檢署自首，並將他解聘；不過，幾天後林員被發現在家中死亡，胸口遭利刃刺傷，林員妻子對死因沒意見。

外界和林的親友感到訝異，林員已自首，檢方和法院自當酌情量處甚至緩刑，沒有自殺的理由。法務部政風單位接獲檢舉介入調查，意外發現張姓受刑人的女友頻繁進出所長辦公室，於是交由台東地檢署指揮調查局台東縣調查站偵辦。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬今天接獲中央社記者電話訪問表示，調查局7月間搜索台東戒治所，發現1名受刑人的女朋友頻繁進出當時戒治所長劉振榮的辦公室，且手中都有攜帶禮品，於是將劉振榮和胡姓科長及相關人員帶回偵訊。

廖榮寬表示，所長坦承有接受餽贈，但沒有對價關係，張姓受刑人也沒因此受到特別禮遇。檢察官複訊後分別將2人均以新台幣10萬元交保。

林姓約聘僱人員死亡案，廖榮寬表示，因林員沒有留下遺書，家屬表示，死亡前見他心情不好，胸口遭利刃刺入，目前已經解剖送驗，釐清死因。

台東戒治所表示，劉振榮在事發後已經調回矯正署後勤組副組長靜待署內調查，胡姓科長暫未變動。

台東 受刑人 女友

延伸閱讀

誰動手腳？易寶宏申請外役監「吸毒紀錄」漏掉了 廉政署分案查貪汙

新北情侶爭吵變砍人 女友胸口中刀噴血…乾兒子奪刀也遭劃傷

高虹安涉貪遭起訴 陳建仁：清廉是政治人物最低要求

用公款買咖啡機涉貪？高虹安辯不喝咖啡 一張網照掀論戰

相關新聞

黑人陳建州結束半小時庭訊 上車雨中鞠躬比讚

前黑澀會美眉「大牙」（周宜霈）日前指控「黑人」陳建州11年前對她性騷，原遭黑人提告民事損害賠償又撤回，後聽從律師建議，改...

誰動手腳？易寶宏申請外役監「吸毒紀錄」漏掉了 廉政署分案查貪汙

台北市信義區夜店殺警案中「星二代」易寶宏獲准到外役監服刑，因被查出違規移解花蓮監獄，喪失假釋資格；易曾有施用毒品紀錄，於...

調查局1年弄丟2次筆錄 他帶回家藏近半年被搜索才曝光

調查局南機站2021年9月爆出弄丟證人筆錄，當事人還向立委通風報信，為此前調查局長呂文忠備詢致歉說出「人多必有白癡」；未...

夾帶香菸賣收容人賺差價 明德外役監藥師判10月

明德外役監衛生科李姓藥師前年5月至去年5月間夾帶香菸入監，並私下販賣給陳姓收容人等4人，賺取價差，檢方依涉貪汙罪嫌移送法...

斷片兒半夜催母「解鎖」遭叨念 竟拿手機砸她幾近瞎

傅姓工人不滿母親嘮叨，2021年間拿手機打破她的頭，傅母眼球破裂，傷後只能看到微弱光源，一審依傷害直系血親尊親屬致重傷害...

南投中寮產業道路掏空 測量業者開車跌落山谷獲國賠

上準精密公司的許姓、蔡姓員工在3年前開車行經南投中寮埤的產業道路時，因道路崩塌，連人帶車跌落山谷，上準精密認為，權責單位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦