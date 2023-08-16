夾帶香菸賣收容人賺差價 明德外役監藥師判10月
明德外役監衛生科李姓藥師前年5月至去年5月間夾帶香菸入監，並私下販賣給陳姓收容人等4人，賺取價差，檢方依涉貪汙罪嫌移送法辦，台南地院上午宣判，李對非主管事務圖利罪應執行10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年，沒收犯罪所得3萬4千元。
據調查，李姓藥師自2017年3月2日起至去年7月14日止，擔任明德外役監衛生科藥師，具有法定職務權限的公務員。前年5月至去年5月間，乘職務之便，夾帶七星牌、峰牌或黃長壽香菸入監，並私下販賣給3名同為陳姓收容人及黃姓收容人共計4人，賺取價差，牟利3萬4千元。
台南地院上午宣判，認李姓藥師共犯4罪，分判6月、6月、6月及5月，應執行10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年，沒收犯罪所得3萬4千元。
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